Konferencja Komfort Design Days to wydarzenie obfitujące w mnóstwo innowacji. Na wydarzeniu pojawiło się wielu ekspertów ze świata designu, a także gwiazd show biznesu. Wśród nich była m.in. Odetta Moro, Edyta Herbuś, Kasia Cichopek, Dorota Gardias czy Mikołaj Roznerski. Nie zabrakło Karola Okrasy i jego kulinarnych warsztatów, a także Macieja Kurzajewskiego, który był gospodarzem konferencji – po raz pierwszy transmitowanej online. W trakcie inspirujących rozmów gwiazdy opowiedziały o ulubionych stylach, trendach i wnętrzarskich wyzwaniach.

Gwiazdy i ich poczucie komfortu

Zdaniem gwiazd, takich jak Kasia Cichopek, warto kierować się instynktem w urządzaniu wnętrz. Aktorka chętnie łączy estetykę z funkcjonalnością i dostosowuje trendy do własnych upodobań. Radzi, by przed remontem wziąć pod uwagę to, styl życia prowadzimy, a także zastanowić się, jakie elementy aranżacyjne będą dla nas najbardziej istotne. Z kolei Mikołaj Roznerski stawia na sielskie klimaty, które idą w parze z jego nową pasją – renowacją mebli. Pięknymi detalami zachwyca się też Dorota Gardias, która z pomocą marki Komfort stworzyła swoje siedlisko marzeń.

Urządzenie wnętrz daje niesamowite poczucie satysfakcji, o czym przekonała się również Odeta Moro. Dziennikarka opowiedziała, jak dbać o komfort i przytulność w swoim domu. Wnętrza, które tworzy, mają być azylem dla jej rodziny, miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze i swobodnie.

„Dom to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą jego atmosferę" – mówi Odeta Moro.

Dziennikarka wyznaje zasadę, że nic bardziej nie cementuje relacji, jak remont. W przypadku tych relacji można powiedzieć, że budują się one wszędzie. Czy to chodzi o osobę, która wykonuje nam remont czy producenta lub dostawcę materiałów. Te relacje są wszędzie. Bez nich nie ma budowy, remontu, a w konsekwencji satysfakcji.

Gdzie warto szukać inspiracji?

Podczas wizyty w Studiu Komfort, Magda Kubiak, architektka wnętrz, podzieliła się swoimi metodami na szukanie inspiracji. Szczególnie ceni sobie naturalne materiały i kolory ziemi, a także rośliny doniczkowe czy ściany z mchu. Jej zdaniem warto szukać nietypowych tekstur – pod tym względem Komfort oferuje szeroki wybór płytek i frontów kuchennych o unikalnych strukturach, takich jak betonowy odkryty strop czy surowe drewno. Tego typu materiały nadają wnętrzom charakter i autentyczność, tworząc unikalną estetykę.

Dopamina decor w aranżacji

Nie od dziś wiadomo, że kolory wpływają na nasz nastrój. Jedni wybierają energetyczne barwy, drudzy szukają czegoś bardziej spokojnego i stonowanego. Jeszcze inni często zmieniają wystrój, bo lubią być na bieżąco z trendami. Na jakie odcienie postawić w tym sezonie? Według Instytutu Pantone najmodniejszym kolorem roku 2024 został Peach Fuzz. To delikatny brzoskwiniowy odcień, subtelnie osadzony między różem a pomarańczą. Ma wprowadzać ciepło do naszych wnętrz, a jednocześnie odzwierciedlać pragnienie troski o siebie i innych. To oczywiście jeden z trendów, ale kolorystycznych wariantów jest znacznie więcej.

W Studiu Komfort, Dominika Golus, architektka wnętrz, opowiedziała w rozmowie z Maciejem Kurzajewskim o jednym z najnowszych trendów w aranżacji wnętrz – dopamina decor. Nie od dziś wiadomo, że barwy wpływają na nasze samopoczucie. Zastosowanie żywych, energetyzujących kolorów pomaga stworzyć wokół siebie pozytywną atmosferę. Architektka doradziła, aby posługiwać się kolorowymi poduszkami, zasłonami czy dywanami Takie detale są bazą dla neutralnej przestrzeni i łatwo można je wymieniać, jeśli chcemy nadążać za modą.

Platforma komunikacyjna „Satysfakcja”

Podczas eventu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nową platformą komunikacyjną marki, która nosi nazwę Satysfakcja.

Jak mówi Konrad Jezierski, Członek Zarządu / OmniSales Director Sklepu Komfort S.A., ta innowacyjna platforma, oparta na technologii 3D i sztucznej inteligencji, ma na celu podniesienie świadomości mnogości asortymentu w 4 kategoriach, w których Komfort jest ekspertem.

Dzięki temu, że konferencja była dostępna online, marka mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdy, kto zarejestrował się online, a nie był uczestnikiem konferencji, otrzymał dostęp do relacji z wydarzenia, jak również do strefy NEWS ROOM z ekskluzywnymi materiałami od dostawców i opcję skorzystania z wyjątkowych rabatów. Nie zabrakło też konkursu z atrakcyjnymi nagrodami.

Najlepsi specjaliści marki Komfort

Poza osobami z show-biznesu nie zabrakło znamienitych ekspertów oraz dostawców. Swoje produkty zaprezentował m.in. Barlinek – jeden z czołowych producentów podłóg drewnianych na świecie. Głównym atutem marki jest to, że czerpie inspiracje z natury, realizując przy tym program działań na rzecz środowiska. W jednej ze stref mogliśmy podziwiać wspaniałe drzwi i akcesoria firmy PORTA – producent ten wyróżnia przede wszystkim jakością i trwałością produktów.

Na Komfort Design Days nie zabrakło oczywiście bogatej ofertę płytek ceramicznych, sanitarnych i gresu ma Cersanit S.A., która zajmuje się kompleksowym wyposażeniem łazienek. W skład firmy wchodzą renomowane europejskie marki: Cersanit, Opoczno i Meissen Keramik.

Szeroką ofertę pokryć podłogowych zaprezentował CLASSEN, również obecny na Komfort Design Days. Firma słynie ze swoich innowacyjnych rozwiązań oraz dbałości o zrównoważony rozwój. Od ponad 20 lat spełnia różnorodne potrzeby klientów na całym świecie.

Urządzając dom warto również wziąć pod uwagę propozycje takiego dostawcy, jak Quick-Step – to producent podłóg będących alternatywą dla drewna.

Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich pozostałych dostawców, jacy gościli na Komfort Design Days. Za to jednego możemy być pewni. Mając pod ręką produkty tak znakomitych marek, możemy stworzyć wymarzoną przestrzeń od zera. To daje prawdziwą satysfakcję!

Ominęło cię wydarzenie? Nic straconego! Zajrzyj na stronę Komfort i dowiedz się więcej na temat dostawców i ich produktów.

