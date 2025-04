Nie oszukujmy się - każda z nas ma na koncie stylizacyjne wpadki, o których wolałaby nie pamiętać, nawet jeśli kilka lat temu wydawały się wspaniałym pomysłem. Moda zmienia się tak szybko, że mało kto jest w stanie patrzeć np. na swoje zdjęcia z lat 2000-2005 i nie czuć lekkiego zażenowania.

Podobnie jest z wnętrzami. Rzeczy, które jeszcze 5-10 lat temu były hitem i uważałyśmy za piękne teraz są obciachowe. Poniżej znajdziecie kilka takich przykładów.

Każda ściana w innym kolorze

Pamiętacie to? Jakieś 15 lat temu supermodne było malowanie ścian na zupełnie różne barwy. Nie chodziło wcale o modne kolory ścian czy zbliżone odcienie tego samego koloru. Eklektyczny misz-masz rządził. Dwie ściany pomarańczowe, jedna fioletowa, a czwarta w odcieniu subtelnej zieleni? Najlepsze rozwiązanie do pokoju nastolatki.

W 2021 roku są modne tapety, które jeszcze kilka lat temu były w odwrocie. To doskonały przykład, że trendy bardzo szybko się zmieniają. Być może za kilka lat znów wrócimy do kolorowych ścian.

Dywan na ścianie

Teraz kojarzy się z symbolem obciachu, ale jeszcze 20-30 lat temu był w niemal każdym polskim domu. Czemu niektóre dywany spotkał smutny los i zamiast służyć do chodzenia, zawisły na ścianach? Trudno to wyjaśnić, ale taka ozdoba uchodziła wtedy za najmodniejszą.

Teraz hitem jest salon w stylu boho, który w niczym nie przypomina wnętrz, do których pasowały dywany wieszane na ścianach.

Marmuropodobna okleina

Marmur jest symbolem elegancji i luksusu. Niestety, tylko wtedy, gdy jest prawdziwy. Wszelkie imitacje są raczej oznaką totalnego kiczu.

Kiedyś najgorszej jakości marmurowa okleina była jednak ostatnim krzykiem mody. Można było je zobaczyć na parapetach czy blatach kuchennych.

Krasnale w ogrodzie

W latach 90-tych masowo importowane z innych państw - zupełnie nie wiedzieć czemu. Prawdopodobnie za granicą wszyscy chcieli się ich pozbyć. Okropne krasnale „zamieszkiwały” wtedy co drugi ogródek. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale ten rodzaj ozdób jest... niezbyt wyrafinowany.

fot. Krasnal w ogrodzie/Adobe Stock

Żyrandol jak gniazdo os

Wiszące lampy w formie papierowej kuli, okalającej żarówkę, były prawdziwym hitem jeszcze kilka lat temu. Były tanie i można było je kupić w wielu sklepach z wyposażeniem wnętrz. Można było (teraz czasem też) je również spotkać w niemal każdym mieszaniu na wynajem. Mamy nadzieję, że nigdy już nie wrócą - kto chciałby powiesić w domu imitację gniazda os?

Tekst został pierwotnie opublikowany 11.07.2017 roku.

