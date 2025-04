Reklama

Nowy rok w aranżacji wnętrz to przede wszystkim naturalne wzornictwo i coraz szersze wykorzystywanie technologii użytkowych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie w przestrzeni. Przytulny klimat, ciepło bijące z każdego pomieszczenia, ale również wygoda i nowoczesność - to motywy przewodnie, które - zdaniem ekspertów - właśnie teraz zagoszczą w naszych domach i pozostaną w nich na dłużej.

Jak więc uzyskać spektakularny efekt metamorfozy swojego wnętrza? Nic prostszego! Prezentujemy 4 wiodące trendy, które pomogą ci stworzyć wyjątkowy projekt nowej przestrzeni. To niezwykle ważne, by cztery kąty każdego dnia cieszyły oko i napawały dumą. Z nami uda ci się to osiągnąć!

1. Natura w domu

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. By czerpać radość i siłę z otaczającej przestrzeni, przede wszystkim powinna ona działać na nas kojąco i nie przytłaczać. Właśnie z tego powodu projektanci na ten rok proponują spokojną kolorystykę, z elementami wystroju nawiązującymi do natury.

Ceramika, drewno, kamień, wiklina, bawełna, len - takie akcenty sprawią, że pomieszczenia staną się przytulne i nastrojowe. Jako uzupełnienie dekoracji doskonale sprawdzą się także duże okazy egzotycznych roślin, np. palm, cytrusów, daktylowców lub fototapety nawiązujące właśnie do tego motywu.

2. Pekan - słoneczny kolor

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin

Pekan to kolor miodowej musztardy, który w tym roku wiedzie prym nie tylko w kontekście doboru dodatków, ale koloru dominującego we wnętrzach w ogóle. Słoneczne odcienie żółtego nadają pomieszczeniom charakteru, dzięki nim stają się przytulniejsze i jednocześnie umożliwiają udane miksowanie z barwami ziemi, czyli odcieniami beżu, zieleni i brązu, a także miedzi, złota i bieli.

Jeśli pragniesz dużej zmiany, niech jedna ze ścian w twoim salonie zostanie pomalowana właśnie na ten kolor. Dla bardziej zachowawczych osób pekan będzie dobrym pomysłem w formie zasłon lub drobnych dodatków - wazonów, poduszek.

3. Ryfle - rytmiczne cięcia

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin

Przestrzenne wzory nadają wnętrzom głębi, a tym samym dynamizują płaskie powierzchnie. Taki akcent w czterech ścianach to dobry sposób na pozbycie się nudy i wprowadzenie do pomieszczeń designerskiego sznytu.

Symetryczne cięcia to także doskonały pomysł na wydzielenie stref w mieszkaniu. Lamele sprawdzą się do oddzielenia kuchni od jadalni, czy strefy biurowej od pokoju dziennego. Szklane, ryflowane powierzchnie są zaś ciekawą wariacją, która odmieni trącące myszką, dotychczasowe rozwiązania w aranżacji wnętrza. Co ważne, cięcia te będą pasować do każdego stylu.

4. Smart Home – inteligentne wnętrze, sprytne rozwiązania

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin

2023 rok to czas na wprowadzenie do aranżacji wnętrz inteligentnych rozwiązań, bazujących na najnowszych technologiach. Wszystko po to, by bycie w domu wiązało się z najwyższym komfortem, pozwalającym na relaks i dobry nastrój.



Każde urządzenie znajdujące się w domu od teraz ma nie tylko spełniać swoją użytkową rolę, ale powinno łączyć ją także z unikatowym designem. Funkcjonalność i wyjątkowa prezencja to to, czym powinnaś kierować się, podejmując decyzję o zakupie!

Reklama

Jesteś ciekawa, jakimi dodatkami i rozwiązaniami możesz odmienić dotychczasowy wystrój swojego domu? Sprawdź kolekcję Trendy 2023, która dostępna jest we wszystkich sklepach Leroy Merlin i na www.leroymerlin.pl.