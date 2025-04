Na szczęście wnętrzarskie trendy nie zmieniają się tak szybko, jak te modowe, ale w każdym sezonie zaobserwować można delikatne zmiany. Co będzie hitem wnętrzarskim w 2018 roku? Jedno jest pewne - zmieni się całkiem sporo. Nietuzinkowe kolory, naturalne akcenty, piękne dodatki i wiele innych. Jesteście gotowe na taką rewolucję? Zobaczcie 6 trentów, które będą niepowtarzalnymi hitami 2018!

1. Tech - free

Hamak w salonie, bujany fotel w sypialni, taras z miejscem do czytania książek, czyli dużo relaksu, mało technologii. Żadnych kabli na widoku, elektronicznych gadżetów, telefonu i laptopa: chowamy elektronikę! Rok 2018 będzie czasem odpoczynku, a nasze wnętrza mają nam w tym pomóc. Podoba wam się ten trend? Bo nam bardzo!

2. SPA we własnej łazience

To coś, co pokochają miłośniczki luksusu. Duża wanna, a jeśli nie masz na nią miejsca, to przynajmniej świece, rośliny i ozdoby na ścianach - prawie jak w SPA, z ta różnicą, że we własnym domu. Brzmi świetnie, prawda?

3. Rośliny i akcenty roślin

Kolory ziemi, dużo kwiatów i motyw roślin to kolejny trend 2018 roku. Za przykładem nowojorczyków wracamy do uprawiania roślin doniczkowych, a w weekendy wstawiamy cięte kwiatu do wazonu. Wybieramy to, co połączy nas z naturą, da ukojenie i pozwoli się zrelaksować. Modne okażą się więc ściany lub dodatki w kolorze saga green, czyli szałwii.

4. Kolory roku wg Pantone

Jak co roku Instytut Pantone przygotował listę najmodniejszych barw 2018, które sprawdzą się nie tylko w trendach modowych, ale i wnętrzarskich.

Które kolory będą hitami tego roku? Zapamiętaj tę listę:



grenadina – czerwień z domieszką różu;

płomienny szkarłat – czerwień w najbardziej żywiołowym wydaniu;

głęboka śliwka – elegancka i wyrafinowana;

królewski liliowy – nasycony i arystokratyczny;

zieleń świerkowa – kolor lasu zimą;

jasny niebieski – nawiązujący do witalności i świeżości.

5. Geometryczne kształty

To trend, który dominuje od dawna i raczej nic nie wskazuje na to, by geometryczne kształty przestały być modne. I chyba dobrze, bo są bardzo stylowe i dodają szyku.

