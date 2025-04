Coraz częściej to, co dzieje się w świecie mody wywiera ogromny wpływ na to, jakie wnętrza stają się modne w danym sezonie. Desginerzy isnpirują się ubraniami i dodatkami, kolorami i fakturami materiałów. Świat mody i wnętrzarskiego designu przenika się i łączy ze sobą. Na wybiegach można odszukać wyraźne pomysły nawiązujące do kolorów, form, stylistyki typowych dla różnorodnych części globu. Te elementy światowej mody przenoszą się dziś także do wnętrz.

Amerykańskie jeansy

Jednym z fundamentów mody są kultowe jeansy. Kojarzą się z niezobowiązującym, luźnym amerykańskim stylem ubierania. Ten trend świetnie wygląda także we wnętrzach! Możemy stworzyć na przykład pop-artową sypialnię. W oknach powinny pojawić się żywe zasłony, przypominające stronę z gazety lub komiksu – tym samym nawiązujące do pstrokatych koszulek i bluz z wizerunkami komiksowych bohaterów z pokazów Prady. Z kolei na ścianie sprawdzi się np. kolor „blue jeans” np. z palety farb Fashion Collection marki Dekoral Fashion. Tak, jak amerykańskie wybiegi proponują jeansowy „total look”, tak wnętrza mogą również być komponowane w ten sposób – poza ścianami, niech kanapa, czy poduszki również mają obicia imitujące jeans.

Rosyjski przepych

Rosyjskie wnętrza kojarzą się z folklorem, haftami, żabotami i zdobieniami. Jest pysznie i luksusowo. Bogactwo form kołnierzy, płaszczy czy koszul można odnaleźć w zdobionych żyrandolach z biżuteryjnymi akcentami. Z kolei misterne hafty na sukniach czy kwieciste chusty to motywy, które z łatwością można przenieść na poduszki. Tak, jak rosyjskimi plisami i falbanami inspirował się dom mody Chloé, tak projektanci wnętrz chętnie wykorzystują je, by w fantazyjny sposób zawiązać zasłony. W mieszkaniu inspirowanym rosyjską modą nie może zabraknąć złotych zdobień, nawiązujących do licznych bransolet i pierścionków. Urządzając mieszkanie nawiązujące swym wyglądem do charakteru rosyjskich stylizacji, możemy postawić na przepych i folklor jednocześnie.

Skandynawskie wzory

Skandynawia to świetne miejsce do zainspirowania się zimową modą. Projektanci chętnie sięgają po grube swetry w renifery i gwiazdki, długie, ocieplane buty i rękawiczki z futrem. Tego typu stylizacje – najczęściej utrzymane w bieli, czerwieni i granacie – możemy odwzorować w naszym mieszkaniu, jeśli chcemy odmienić je na okres zimy. W takim pomieszczeniu nie może zabraknąć porozrzucanych na kanapach i fotelach grubych pledów. Z kolei kubki lub abażury lamp można ubrać w pokrowce imitujące wełniane swetry. Powtarzająca się na koszulach krata to element, który świetnie sprawdzi się również we wnętrzach – na przykład kuchennych zasłonach lub obrusach. Tłem dla takiego ciepłego pomieszczenia mogą być stonowane, łagodne kolory, jak np. „sztruksowy brąz” czy „karmelowy zamsz”.

