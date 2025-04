Trendy wracają. Te, które były na czasie, gdy twoja babcia urządzała swój dom, prawdopodobnie stały się całkiem niemodne, gdy twoja mama aranżowała wnętrze swojego mieszkania, teraz jednak ponownie wracają do łask. Oczywiście, dobrze wiemy że większość dodatków, w które zaopatrywały się nasze babcie, była kupowana głównie ze względu na ich dostępność w sklepach - trendy nie wynikały raczej z upodobań, a z braków towarów na półkach.

Warto zainspirować się wnętrzarskimi pomysłami w stylu vintage. Jeszcze 15 lat temu być może spojrzałybyśmy na nie z lekkim niesmakiem, ale teraz ponownie są na czasie!

1. Tapety w kwiatki

Już dawno przestały uchodzić za oldschoolowe, pomimo że jeszcze niedawno przywodziły na myśl dawne wnętrza w stylu angielskim lub amerykańskie domy z początków XX wieku. Kwiatowe wzorki na tapetach są bardzo modne!

2. Dekoracyjne talerze na ścianach

Czy twoja mama powiesiłaby na ścianie talerze? Raczej nie, ale ten rodzaj dekoracji ponownie staje się naprawdę trendy!

Nasze babcie często eksponowały w ten sposób swoją najpiękniejszą zastawę. W XXI wieku zazwyczaj kupuje się jednak w tym celu specjalnie malowane, ozdobne talerze.

Talerze na ścianę

3. Króciutkie firanki

Krótka firanka w kuchennym (lub nawet pokojowym) oknie to jeden z klasyków, który kilkanaście lat temu zaczął być uważany za niezwykle passe. Poszukaj na strychu lub pawlaczu - krótkie firaneczki wracają do łask!

4. Szydełkowane serwetki

Kilkadziesiąt temu miała je każda szanująca się pani domu. Dziś te ręcznie wydziergane są na wagę złota - coraz mniej osób potrafi je zrobić, a kupione jako rękodzieło wcale nie są tanie. Piękne serwetki ozdobią nawet... minimalistyczne, skandynawskie wnętrze!

5. Łóżko z metalowym zagłówkiem

Piękne zagłówki w stylu retro to jeden z wiodących trendów 2017. Pamiętam, że jako mała dziewczynka marzyłam o takim - prawdopodobnie wyobrażałam sobie, że podobny miała właśnie Ania z Zielonego Wzgórza ;-)

Metalowe zagłówki pasują do sypialni, pokoju dziecięcego i kącika nastolatki.

6. Serwantka

Nie wszyscy wiedzą, czym jest serwantka. To rodzaj mebla, niezwykle modnego w Polsce w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych. Ozdobna szafka ze szklanymi drzwiczkami służyła do przechowywania naczyń. To odmiana niezwykle ozdobnego kredensu - serwantki na swojej tylnej ścianie często miały też lustra. Taki mebel do tej pory ma moja babcia, a w 2017 świętuje on swój wielki powrót!