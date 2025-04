Aranżacje wnętrz 2023 - poznaj kolory roku

Trendy wnętrzarskie w 2023 roku wskazują na kilka kierunków kolorystycznych, które można ze sobą łączyć w zależności od indywidualnych upodobań. Według Pantone kluczowy powinien być energetyczny odcień Viva Magenta, który zachwyca soczystą i żywiołową barwą. Ze względu na swoją naturalną moc nie powinien jednak grać pierwszych skrzypiec - warto zastosować go, jako element wystroju malując np. jedną ścianę albo wybierając dodatki. Viva Magenta skłania do działania, ekspresji oraz w łatwy sposób poprawia samopoczucie. Wprowadza pozytywną energię do każdego wnętrza.

Drzwi z kolekcji PORTA HIDE

W modnych wnętrzach 2023 roku nie może jednak zabraknąć równowagi. Dlatego kolory z palety Ziemi również są mile widziane. Wszystkie odcienie przypominające o przyrodzie takie jak piaskowe beże, zamglone błękity, drewniane brązy, leśne zielenie, słoneczne ochry oraz granaty powodują, że w pomieszczeniu gości spokój, harmonia oraz balans. Naturalność i ciepło godnie zastępują chłodne odcienie wraz z szarościami, które królowały w poprzednich latach.

Trendy wnętrzarskie 2023 - natura oraz ekologia

Nurt ekologiczny na stałe zadomowił się już w naszych umysłach. Warto przemycać go do każdej strefy życia, czego dowodem są też modne aranżacje wnętrz w 2023 roku. Odchodzimy od masowego podejścia oraz powtarzalności skupiając się na rękodziełach i małych manufakturach. Nacisk kładziemy na jakość, naturalność oraz autentyczność. Na popularności zyskują więc meble vintage, które mimo widocznych skaz odgrywają główną rolę w pomieszczeniach. Obłe kształty bez ostrych krawędzi zastępują chłodnych minimalizm.

Drzwi z kolekcji PORTA VECTOR PREMIUM

Jeśli chodzi o drzwi, to warto wybierać warianty fornirowane, które przypominają te zrobione w 100% z drewna. Efekt ten wzmacnia naturalne usłojenie. Na stronie porta.com.pl znajdziesz co najmniej kilka kolekcji, które pozwolą Ci zaaranżować wnętrze zgodnie z najnowszymi trendami. Należą do nich NATURA VECTOR, NATURA CLASSIC, NATURA LOFT, NATURA GRANDE, NATURA SPACE, NATURA KONCEPT i VILLADORA RETRO.

Drzwi PORTA z kolekcji NATURA VECTOR

Na uwagę zasługuje też seria 4 Żywioły, z którą szybko zaprojektujesz całe mieszkanie w nurcie ziemi, wody, powietrza lub ognia.

Drzwi PORTA z kolekcji 4 Żywioły P/ POWIETRZE

Liczą się naturalne materiały - warto, aby len, bawełna, wełna czy juta zagościły w formie dodatków. Drewno, karmień, cegłą lub stal to również dobry pomysł. Całość uzupełniają prawdziwe kwiaty. Trendy wnętrzarskie w 2023 roku dążą więc do tego, aby w mieszkaniu panowała przytulna atmosfera, która sprawia, że aż nie chce się wychodzić z domowej strefy komfortu.

Modne wnętrza 2023 - odpoczynek i funkcjonalność

Od czasów pandemii mieszkanie przestało być już domem, w którym jedynie śpimy albo spędzamy wolny czas. To również przestrzeń służąca do pracy i rozwijania swoich pasji. Dlatego liczy się multifunkcjonalność. Chodzi nie tylko o łączenie salonu z kuchnią, ale także aranżowanie wnętrz w 2023 roku w taki sposób, aby znalazło się miejsce na strefę relaksu i odpoczynku np. domowe SPA. Mieszkanie powinno stać się samowystarczalne.

Wśród trendów wnętrzarskich na 2023 rok głośno też o roli oświetlenia. Duże okna oraz przeszklenia gwarantują dostęp do naturalnego światła. Pomóc mogą również lustra, które dodatkowo powiększają optycznie przestrzeń. Promienie słońca nie tylko rozjaśniają całość, ale poprawią nastrój.