Tredny kolorystyczne 2016

COLOR TRENDS 2016 to gama mocnych w wyrazie odcieni, dzięki którym każdy będzie w stanie wyrazić swoje emocje i pokazać ekspresję.

Reklama

Benjamin Moore przedstawia: ColorTrends 2016. Kolekcja niepowtarzalnych barw, która perfekcyjnie dopełnia Kolor Roku 2016 Benjamin Moore.

Kolorem Roku 2016 Benjamin Moore został Simply White OC-117- świetlista, neutralna biel która zachwyca lekkością i świeżością. Pięknie wygląda solo, ale swoją prawdziwą naturę pokazuje dopiero w towarzystwie ColorTrends 2016, odcieni pozwalających na tworzenie stylizacji w najróżniejszych estetykach.

COLOR TRENDS 2016 to gama mocnych w wyrazie odcieni, dzięki którym każdy będzie w stanie wyrazić swoje emocje i pokazać ekspresję.

Jedną z najważniejszych inspiracji przy tworzeniu trendów na nadchodzący sezon były pracownie artystów- malarzy, rzeźbiarzy, twórców ceramiki. Dzięki ich wskazówkom i dziełom zespół kreatywny Benjamin Moore odkrył trop idealnej bieli, tam też odnaleziono najpiękniejsze motywy, które posłużyły za podstawę do zbudowania całej kolekcji ColorTrends 2016.

Simply White OC-117 towarzyszą wyjątkowo czyste, nasycone odcienie zaczerpnięte prosto z malarskiej palety.



Ellen O’Neill, Dyrektor Kreatywna Benjamin Moore określa je jako „wibrujące” i trudno się z nią nie zgodzić- to paleta, która motywuje do działania, dodaje niesamowitej energii i jest wyjątkowo optymistyczna. Połączenie złamanych odcieni z gamy Off-White z mocnymi w wyrazie kolorami to doskonałe rozwiązanie na szare, zimowe dni.

W palecie ColorTrends 2016 znajdą coś dla siebie wielbiciele każdego stylu.



Minimalistom przypadną do gustu wysmakowane biele: Simply White OC-117 iIceMist OC-67, które w połączeniu z atramentową czernią Black Ink 2127-20 i czerwienią Ravishing Red 2008-10 tworzą kontrastowe, na wskroś nowoczesne wnętrza.

Amatorzy klasycznej elegancji w angielskim i francuskim stylu zakochają się w gamie neutralnych pasteli, stanowiących idealne tło do ekspozycji wyrafinowanych mebli, żyrandoli i dzieł sztuki.



Dla wielbicieli nonszalanckich aranżacji Vintage przygotowaliśmy delikatnie „spatynowane” barwy oscylujące wokół błękitów i odcieni mięty. Kittery Point Green HC-119, MorningSky Blue 2053-70 i White Heaven 2068-70 to kwintesencja Retro.

Lawenda, fiolet i pudrowy róż pięknie wyglądają na starych meblach. Po delikatnym przetarciu lub rozbieleniu świetnie wpasują się we wnętrza w stylu Shabby-Chic.

Odcienie ziemi- spłowiałe brązy, ciepłe szarości, lniane biele zachwycą miłośników ekologii i rustykalnych klimatów, a jeśli dodamy do naturalnej palety kobaltowy błękitPatriot Blue2064-20i niebieską szarość Luxe AF-580, stworzymy bazę dla stylizacji skandynawskich.

Pozwól, by wysmakowana kolekcja ColorTrendsodmieniła Twój dom w 2016 r.



Reklama

Kolory z palety ColorTrends 2016 występują w pełnej gamie produktowej, pozwalającej na pomalowanie nie tylko ścian i sufitów (linie: Aura, Regal Select, Natura, Ben), ale również elementów drewnianych i metalowych we wnętrzach (Advance) oraz na zewnątrz (Arborcoat i Ben 100% AcrylicExterior Flat LatexFinish 541).