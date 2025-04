fot. serwis prasowy/kolaż Polki.pl

Reklama

Wiosna w pełni, a coraz większymi krokami zbliżamy się do lata. Pogoda wprawdzie nie sprzyja jeszcze szortom, opaleniźnie i piknikom, ale mam nadzieję że już wkrótce się to zmieni! Co polecam na ten miesiąc? Zobaczcie moje absolutne must-have!

1. Farba Dulux EasyCare - cena ok. 65 zł za 2,5 l

To pierwsza farba z technologią hydrofobową! Co to oznacza? Dzięki specjalnej powłoce, farba odpycha wodę oraz inne płynne zabrudzenia, nie pozwalając przeniknąć im w głąb powierzchni. To magia - plamy same spływają ze ściany! Dulux EasyCare to idealne rozwiązanie zwłaszcza do pokoików dziecięcych i kuchni.

2. Przechowywanie przedmiotów, Więcej Miejsca - cena 19 zł za 30 dni (za 1 pojemnik)

Niedawno dowiedziałam się o genialnej usłudze, dzięki której w małym mieszkaniu można naprawdę zyskać dodatkową przestrzeń. Firma Więcej Miejsca dostarcza pojemniki, w które klient pakuje swoje rzeczy (np. nieużywaną odzież zimową). Następnie przedstawiciele odbierają paczkę i zawożą do magazynu, w którym przedmioty są bezpiecznie przechowywane. Każdy klient otrzymuje wirtualny schowek, dzięki czemu nie zapomina, co przekazał firmie. To genialne rozwiązanie dla posiadaczy niewielkich mieszkań, np. kawalerek!

3. Czyścik plastikowy z uchwytem, Gosia - cena 2.99 zł

Nowość od marki Gosia doskonale chroni dłonie oraz paznokcie przed uszkodzeniem. Ten czyścik doskonale ułatwia zmywanie - szybko radzi sobie z zaschniętym brudem i tłuszczem!

4. Persil Power-Mix Caps - cena ok. 26 zł za 14 kapsułek

Rewolucyjne połączenie proszku i żelu w jednym! Jeśli zawsze masz problem, który ze środków piorących wybrać, nie musisz już stawać przed tym dylematem. Składniki nowego Persila chronią też kolory i ratują tkaninę przed zmechaceniem.

5. Zestaw pojemników próżniowych, Dafi - cena 90 zł za 4 sztuki

Często używam różnego rodzaju pojemników na żywność - zazwyczaj gdy zabieram obiad czy sałatkę do pracy, a czasem również gdy planuję wiosenny piknik. Niestety, jedzenie szybko się w nich psuje. Dzięki pojemnikom Dafi ten problem już nie istnieje! Zestaw zawiera próżniową pompkę, a twoje przysmaki pozostaną świeże na dłużej!

Reklama

Zobacz inne porady:

Skrzypiące buty - co robić, żeby buty nie skrzypiały?

Co robić, gdy ubranie ma zapach stęchlizny?

Dlaczego dziecko nie chce spać?