Może powinnam myśleć bardziej o grillowaniu, jednak ponieważ pogoda nie sprzyja, siłą rzeczy raczej skupiam się na innych domowych gadżetach. Jak co miesiąc, przygotowałam dla was zestaw 5 absolutnych hitów maja!

1. Barwa Perfect House Furniture - cena ok. 12.90 zł

Płyn do czyszczenia mebli, który MUSICIE przetestować. Pięknie pachnie, łagodnie działa na skórę rąk, a z kolei na powierzchnie ma naprawdę zbawienny wpływ! Mój osobisty hit!

2. Lodówka LIEBHERR, model CBNbs 4815 Comfort - cena ok. 5800 zł

Super cicha chłodziarko-zamrażarka z bardzo wysoką klasą energetyczną A +++ oraz z szufladami BioFresh, które gwarantują perfekcyjny klimat dla szczególnie długiej świeżości przechowywanych produktów.

Przy idealnej wilgotności powietrza warzywa, owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd do trzech razy dłużej niż w tradycyjnej lodówce. Model posiada wygodną, oddzielną regulację temperatury w komorach chłodziarki i zamrażarki, dzięki zastosowaniu technologii DuoCooling.

3. Folia do żywności Jan Niezbędny EASY - cena ok. 4.50 zł

Niezwykle wytrzymała i rozciągliwa folia EASY przyda się w każdym domu. Można ją szybko i łatwo oderwać palcami w dowolnym miejscu i wygodnie zapakować kanapki czy produkty w lodówce. Nie trzeba już używać nożyka ani nożyczek!

4. K2r Colour Catcher, chusteczki do prania - cena ok. 12.99 zł za 10 sztuk

To rewolucyjna chusteczka, która zapewnia ochronę kolorów podczas prania: zapobiega farbowaniu tkanin, pozwalając na pranie w jednym cyklu ubrań w różnych kolorach. Jak to możliwe? Nic prostszego! Wystarczy umieścić chusteczkę w bębnie pralki wraz z praniem, następnie dodać środek piorący i... pozwolić chusteczce działać!

5. Złota patelnia Nebula, Florina - cena od 44 do 67 zł

Patelnia o złotym kolorze, z innowacyjnym dnem o strukturze piłeczki golfowej to prawdziwy hit. Wypustki umożliwiają równomierne nagrzewanie się patelni, a dno o grubości 3 mm pozwala na oszczędzenie energii nawet do 50% w czasie smażenia. To sprawia, że możemy smażyć potrawy bez przywierania z minimalnym dodatkiem tłuszczu.

