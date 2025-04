fot. serwis prasowy/kolaż Polki.pl

W tym miesiącu w moim zestawieniu same hity! Warto je przetestować, bo wszystkie są naprawdę godne polecenia!

1. Kuchnia gazowo-elektryczna MPM-62-KGE-08, MPM - cena 850 zł

Dla osób, które są zwolennikami gotowania na ogniu, firma MPM przygotowała nową kuchnię gazowo-elektryczną. Dzięki płycie gazowej codzienne gotowanie staje się również mniej kosztowne, a duży piekarnik pozwala wygodnie i szybko przygotować wypieki dla całej rodziny.

2. Pasta do butów o zapachu migdałów, Helios - cena ok. 5 zł

Pielęgnacja obuwia zimą bywa naprawdę żmudna. Codziennie mam wrażenie, że buty które czyściłam przed wyjściem z domu, stają się brudne dosłownie po kilku minutach. W tym okresie bez dobrej pasty do butów ani rusz! Ta od Heliosa idealnie "dopieszcza" botki i kozaki, a do tego pachnie migdałami. Ciekawostką jest wersja w kolorze neutralnym - pasuje do każdego odcienia butów.

3. Magiczna gąbka, Jan Niezbędny - cena ok. 4.50 zł

Tę czarodziejską gąbkę wystarczy zwilżyć wodą, aby bez żadnego detergentu pomogła uporać się z rozmaitymi zabrudzeniami! Przyda się np. rodzicom, którzy walczą z artystycznymi zapędami swojego dziecka i ciągle muszą borykać się z plamami po kredkach i atramencie.

4. Odświeżacz powietrza Brait Airfreshener Wick - cena ok. 7.50 zł

Dzięki temu odświeżaczowi w twoim domu zagości naprawdę piękny zapach! Fruit coctail to żółte i zielone owoce egzotyczne, przeplatane nutami drzewnymi. Owocowo-kwiatowy Cherry blossom ma kolor rubinowo-różowy, pachnąc wiśniami, malinami i nutami drzewa różanego, wzbogaconymi sandałowcem i piżmem. Z kolei Mystery berries to romantycznie owocowa borówka z akordami czerwonych owoców i róży. Ten zapach ukryto w lazurowo-niebieskim olejku.

5. Mop Clean Twist System, LEIFHEIT - cena promocyjna zestawu 179-189 zł

Nie musisz już wyciskać mopa ręką! Wiadro współpracuje z opatentowanym systemem napędzającym wirowanie, umieszczonym w drążku, który wykorzystując siłę odśrodkową oczyszcza i odsącza naszego mopa w mgnieniu oka i bez najmniejszego wysiłku. Poprzez nacisk na drążek rozpoczynamy rotację, osuszając mopa.

