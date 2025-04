Urokliwe dekoracje ścienne w pokoju dziecka robią niesamowite wrażenie: Mogą to być chmury, góry czy balony - w zależności od kolorystyki ścienny wzór może pasować zarówno do pokoju dziewczynki, jak i chłopca.

Jeśli urządzasz pokój dla niemowlaka lub reorganizujesz pokój dziecka, z pewnością jesteś na bieżąco z najmodniejszymi dekoracjami do dziecięcego kącika. Jeśli rozważasz oklejenie pokoju tapetą, zerknij na wybór naszej architektki: 6 najmodniejszych inspiracji do pokoju dziecka z tapetą w roli głównej oraz 5 najmodniejszych wzorów tapet 2021.

Tapeta ma liczne zalety: zakrywa nierówności ściany oraz zakłada się ją względnie szybko. Jeśli jednak chcesz postawić jedynie na akcenty podkreślające, że wnętrze jest pokojem dziecka, podsuwamy pomysł: namaluj balony na ścianach przy pomocy... koła z uwzględnieniem idealnych kolorów do sypialni. Brzmi niejasno, ale już tłumaczymy, jak to zrobić.

Do wykonania balonów na ścianie potrzebujesz:

kartonu w kształcie koła (wykonasz go sama, obcinając rogi kwadratu),

dwóch kolorów farb,

dwa pędzelki, szerszy i węższy,

taśmy malarskiej,

ołówek,

sznurek jutowy,

śruby,

śrubokręt,

pudełka drewniane.

Jak zrobić balony na ścianie:

1. Przygotuj ścianę, oczyść. Do ściany przyłóż okrąg z kartonu i zrób obrys farbą w docelowym kolorze ściany.

fot. Dekoracja na ścianę balony - krok 1/Mak Media, Flora Press

2. Pomaluj ścianę na wybrany kolor.

fot. Dekoracja na ścianę balony - krok 2/Mak Media, Flora Press

3. Przyłóż okrąg z kartonu tak, by stworzyć pionowe pasy w kształcie księżyca w nowiu charakterystyczne dla prawdziwych balonów. Pozostaw do wyschnięcia.

fot. Dekoracja na ścianę balony - krok 3/Mak Media, Flora Press

4. Następnie drugim kolorem maluj kontrastowe pasy i staraj się zacierać ostre granice wąskim pędzelkiem.

fot. Dekoracja na ścianę balony - krok 4/Mak Media, Flora Press

5. Do ściany przymocuj na małe śrubki sznurek jutowy (zapętl go wokół śrubki), przymocuj drewniane boxy-pudełka. Nie jest to obowiązkowe, bo namalowane balony są dekoracją samą w sobie. Gotowe!

fot. Dekoracja na ścianę balony - krok 5/Mak Media, Flora Press

