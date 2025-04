Mimo że biel, szarość i beż to nadal najczęściej wybierane kolory frontów kuchennych (i nic dziwnego, są neutralne i pasują do wszystkiego) to rok 2021 mija pod znakiem zupełnie innej barwy. Instagram został zalany zdjęciami kuchni o zielonych frontach.

Zieleń doskonale komponuje się z drewnem, bielą, czernią i złotem. Świetnie wygląda zarówno w nowoczesnych, minimalistycznie urządzonych kuchniach, jak i tych bardziej klasycznych i tradycyjnych.

Ciemnozielone fronty i drewno

W tej kuchni ciemnozielone drewniane fronty z widocznymi słojami zestawione zostały z jasnym drewnem. Te same kolory pojawiają się również w części wypoczynkowej - na sofie, stole i krzesłach.

Kuchnia nie jest duża, ale dzięki temu, że szafki kuchenne są aż do samego sufitu, zmieszczą się w nich wszystkie potrzebne sprzęty i gadżety. Zobacz więcej porad, jak urządzić małą kuchnię.

Zielone fronty i złote dodatki

Jasna zieleń doskonale sprawdzi się w małej kuchni z wyspą. W tym przypadku wykorzystane zostały fronty ze żłobieniem, co nadaje całości eleganckiego wyrazu i współgra z salonem. Zieleń rewelacyjnie komponuje się ze złotymi dodatkami - złotymi, cienkimi uchwytami i kranem oraz marmurem, który pojawił się na blatach i podłodze.

Świetnym zabiegiem jest zastosowanie mocno ozdobnej tapety między szafkami (zamiast płytek czy szkła) - całość wygląda designersko.

Zieleń i róż

Ciemna zieleń i słodki róż to najmodniejszy duet sezonu. Doskonale pasuje do płytek podłogowych w heksagonalnym kształcie oraz złotych, vintage'owych uchwytów.

Całości dopełnia stół z kamiennym, zielonym blatem i welurowe, różowe krzesła. Na ciemnozielony pomalowany został nawet starodawny kaloryfer, który przestał szpecić, a stał się pełnoprawnym, modnym dodatkiem.

Zieleń w wersji pastelowej

Jeśli nie jesteś przekonana do zielonej kuchni w wersji maxi, postaw na jeden zielony element w pastelowej, stonowanej wersji.

W tej przestronnej i jasnej kuchni utrzymanej w biało-drewnianej kolorystyce, barwny akcent jest niezwykle potrzebny - wysokie zielono-pastelowe szafki skrywają lodówkę i miejsce do przechowywania mniej używanych przedmiotów.

