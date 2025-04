Rafia, inaczej trawa bambusowa, to wytrzymały materiał do wyplatania mebli i dekoracji. Wygląda bardzo wakacyjnie. Wprowadź klimat lata do domu, tworząc lustro otoczone trawą, a zachwycisz bliskich i gości.

Jeśli myślisz, że rafia jest trudno dostępna i kosztowna, jesteś w błędzie. Kilogram tego tkackiego włókna kosztuje ok 60-70 zł. Kupisz go w wielu sklepach internetowych. Styl boho niezmiennie jest modny i na razie się to nie zmieni.

Rafię możesz spokojnie łączyć z dywanikami z trawy morskiej, juty czy bambusa. Wiklina świetnie komponuje się z roślinami doniczkowymi oraz dekoracyjnym oświetleniem, np. lampionami.

Lustro z rafii bezsprzecznie sprawdzi się w otoczeniu poduszek w stylu boho, ale jeśli wciąż brakuje ci pomysłu jak je wkomponować, zerknij na zbiór porad naszej architektki, jak aranżować lustro boho we wnętrzu.

Do wykonania boho lustra z rafii potrzeba:

lusterko,

kawałek tektury (większy niż lusterko),

nożyczki,

klej na gorąco,

rafia,

obręcz drewniana, jak np. do haftu, o średnicy większej o ok. 1-2 cm od lustra.

Jak wykonać lustro z rafią:

Rafię podziel na pasma długości ok. 70-80 cm, jeśli trzeba - przetnij. Złóż na pół. Wstążki z rafii przepleć przez obręcz tak, by całość była otoczona włóknami. Lusterko przyklej do tektury, która powinna mieć średnicę ok. 2 cm większą, od lustra. Drewnianą obręcz z rafią przyklej do tekstury wokół lustra.

