Aby nałożyć tapetę potrzebne są: calówka, nożyczki, wałek gumowy do dociskania i mocowania nowej tapety.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które powinno być suche, płaskie, twarde, czyste i chłonne.

Przed wypakowaniem rolek tapety sprawdź, czy wszystkie mają ten sam numer produktu i serii. Dokładnie wymierz też wysokość pomieszczenia. Ściany mogą mieć czasami różne wymiary. Przed przycięciem tapety dodaj więc 5-10 cm, by łatwiej ci było dopasować jej długość do wysokości ściany.

Dobierz klej do tapety

Do każdego rodzaju tapety stosujemy inny klej. W przypadku tapet fizelinowych i strukturalnych klej można od razu nałożyć na ścianę i przykleić do niego tapetę. Przy innych rodzajach tapet klej należy nanieść na tapetę. Zaczyna się to robić od środka. Po naniesieniu kleju należy odczekać do 5-10 minut, aby tapeta zmiękła. Czas zmiękczania jest bardzo ważny dla prawidłowego ułożenia tapety na ścianie, bo zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Zaczynamy tapetowanie

Aby podczas tapetowania wszystko przebiegało prosto i równo, pierwszą rolkę trzeba ułożyć z pomocą poziomicy, by kolumna była ułożona naprawdę prosto. Zaczynamy od okna i posuwamy się w głąb pokoju. Należy zostawić nieco naddatku tapety na suficie, bo umożliwia to wyrównanie ewentualnych różnic w wysokości ścian, szczególnie w starym budownictwie. Zmiękczony pas tapety najlepiej jest przewiesić przez zgiętą lewą rękę i powoli podciągnąć na 2/3 długości, przykleić tę część, a następnie nałożyć dolną jedną trzecią. Tapetę dociskamy miękkim pędzlem do tapetowania lub wałkiem gumowym, rozpoczynając od środka do boków, nie pozostawiając pęcherzy. W razie potrzeby jeszcze raz smarujemy klejem miejsca łączenia rolek.

Kładziemy rolkę do rolki

Tapety łączy się "na styk", w taki sposób, by krawędzie dwóch rolek dokładnie przylegały do siebie. Miejsce styku dociskamy wałkiem stożkowym lub gumowym do łączeń. W przypadku wytłaczanych tapet papierowych nie należy używać wałka, bo mogłoby to spowodować wygładzenie wypukłego wzoru. Lepiej

ostrożnie docisnąć miejsce styku miękką szmatką.

Gdy pojawią się kłopoty

Jeżeli, po położeniu tapet w miejscach łączenia widoczne są wycieki lub plamy kleju należy je natychmiast usunąć wilgotną gąbką lub ściereczką. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie: nie trzeć ani nie przemywać wodą. W czasie, gdy tapeta schnie na ścianie nie należy zbyt silnie nagrzewać ani wietrzyć pomieszczenia, bo może dojść do pęknięcia spoin. Optymalna temperatura we wnętrzu powinna wówczas wynosić 15-20 st. C.

