Tapety na ścianę, jak sama nazwa wskazuje, służą do odnawiania i zmiany wyglądu ścian. Można nimi okleić wszystkie ściany w pomieszczeniu, tylko jedną, np. nad kanapą lub nad łóżkiem lub tylko jej fragment, by wyodrębnić jakiś kącik, np. jadalniany lub do pracy.

Wszystko zależy od pomysłu na aranżację wnętrza. Niektóre rodzaje tapet nadają się także do odnawiania mebli, np. drzwi komody lub szafy. Tapetowanie nie jest trudne - wystarczy weekend, by dzięki efektownej rolce mieszkanie zyskało nowy charakter. Firmy i sklepy oferujące tapety na ścianę mają setki, jeśli nie tysiące wzorów. Często pokazują pomysły na aranżacje, by ułatwić wybór. W ofercie są zarówno wzory nowoczesne, ekologiczne, romantyczne, jak i klasyczne, w stonowanej kolorystyce.

Tapety na ścianę - jak wybrać tą najbardziej odpowiednią?

W sklepach oraz na stronach internetowych wybór tapet jest naprawdę ogromny. Wzór i kolor to nie wszystko - równie ważny, jeśli nie najważniejszy, jest rodzaj tapety odpowiedni dla danego pomieszczenia. Papierowe tapety nie sprawdzą się w kuchni i łazience. Jak wybierać tapety? Podpowiadamy kilka sposobów!

Tapety na ścianę: zestawy

Ponieważ łączenie ze sobą tapet o różnych wzorach nie jest łatwe, producenci opracowują zestawy wzornicze, w skład których wchodzą tapety idealnie ze sobą harmonizujące. To zainteresuje te osoby, które do aranżacji wnętrza chcą wykorzystać więcej niż jeden wzór tapety.

Czasami serie te są uzupełniane również o tkaniny na zasłony i obicia mebli. Do wielu wzorów tapet producenci oferują tzw. bordy lub bordery, czyli ozdobne pasy tapety różnej szerokości, które przyklejone na połączeniu ściany z sufitem, nieco poniżej połowy wysokości ściany lub w miejscu łączenia dwóch rodzajów tapet, dodają wnętrzu ciepła. Borderem można ozdobić również malowane ściany, półkę, obramować framugi drzwi lub okno.

Tapety na ścianę: różne rodzaje

Tapety różnią się nie tylko wzornictwem, ale też materiałem z jakiego je wykonano. Od tego zależy trwałość i odporność na zmywanie, a tym samym przydatność w konkretnym pomieszczeniu.

Papierowe - najtańszy rodzaj tapet. Są łatwe do ułożenia, ale nietrwałe i nie można ich myć. Są to zazwyczaj tapety na ściany do sypialni, ewentualnie do pokoju dziennego. Nie sprawdzają się w kuchni, w przedpokoju, na ogół szybko się niszczą także w pokoju dziecięcym.

Winylowe - bardzo trwałe, łatwo się je układa, są wodoodporne, można je czyścić gąbką i delikatnymi detergentami. To tapety na ścianę do kuchni, przedpokoju, pokoju dziennego, dziecięcego a nawet do łazienki.

Flizelinowe - odmiana tapet winylowych lub papierowych podklejonych od spodu warstwą flizeliny, która maskuje drobne nierówności ściany i ułatwia przyklejanie. Zmieniając tapetę ściągamy tylko wierzchnią warstwę. Pozostająca na ścianie flizelina stanowi idealny podkład pod nową tapetę. Klejem smarujemy nie tapetę, lecz ścianę. Przeznaczenie zależy od wierzchniej warstwy. To idealne tapety na ścianę do sypialni, salonu, przedpokoju, kuchni.

Tekstylne - najdroższe i najelegantsze, niektóre sklepy sprowadzają je tylko na zamówienie. Składają się z cienkiej warstwy papierowej i naniesionej na nią tkaniny konopnej, jedwabnej, lnianej lub filcowej. Są to tapety na ścianę do salonu i sypialni, ewentualnie do przedpokoju. Wymagają znacznej wprawy w układaniu.

Twoją ścianę "zdobią" plamy i odciski rąk? Zobacz, jak ją umyć!

Papierowe do malowania - maskują nierówności i umożliwiają uzyskanie śnieżnobiałego lub innego jasnego koloru ścian. Można je malować po 48 godzinach od ułożenia. Nadają się do wszystkich pomieszczeń.

Szklane - bardzo trwałe, niegdyś popularne we wnętrzach, obecnie stosowane raczej w budynkach użyteczności publicznej. Po przyklejeniu trzeba je pomalować.

Samoprzylepne - najbardziej nadają się do odnawiania szafek, półek, brzydkich parapetów z lastriko itp. Przyklejanie jest proste - stopniowo odrywa się papierowy podkład i dociska warstwę klejącą do odnawianej powierzchni.

Tapety na ścianę 3D

Trafiły do sklepów stosunkowo niedawno, ale szybko stały się bardzo modne. Są to tapety trójwymiarowe. Najczęściej przedstawiają abstrakcyjne grafiki, wzory geometryczne, ale także kwiaty lub np. fragment urokliwej uliczki. Te tapety na ścianę są nie tylko zwykłą dekoracją, ale też dają ciekawy trik optyczny, bardzo cenny w małych wnętrzach. Sprawiają wrażenie jakby wychodziły ze ścian, optycznie powiększając wnętrze.

Przekonaj się, ile może zmienić tapeta! Zobacz modne wzory do kuchni i sypialni!

Tapety na ścianę do salonu

Kiedyś tapetowało się wszystkie ściany w salonie od góry do dołu. Teraz najczęściej styliści radzą wytapetowanie tylko jednej ściany, zwłaszcza tej, przy której stoi kanapa. Ale można też pokryć tapetą jakiś mniejszy element, np. wnękę, kolumnę, uskok jeśli jest, niską ściankę. Kolorystykę tapety oczywiście trzeba zgrać z kolorystyką farby na ścianach. Tak zastosowana tapeta staje się bohaterem wnętrza.

Tapety na ścianę: młodzieżowe

Większość młodych ludzi lubi mieć pokój zaaranżowany zgodnie z najnowszymi trendami i ze swoją osobowością. Na ogół młodzież lubi otaczać się energetycznymi kolorami. Takich tapet jest mnóstwo – zwłaszcza w sklepach internetowych specjalizujących się w dekoracjach na ścianę.

Znajdzie się coś odpowiedniego dla nastolatka interesującego się sportem, motoryzacją, archeolologią, muzyką, przyrodą, podróżami, a także tapeta dla nastoletniej romantyczki. Najwięcej jest fototapet przedstawiających architekturę budynków, ulic, zwierzęta, ale nie brakuje także abstrakcyjnych oraz tapet 3D z grafikami.

Najlepiej wybierać do pokoju młodzieżowego tapety winylowe – są mocne i można je myć oraz na fizelinie. W przypadku tych drugich łatwo zmienić tapetę, gdy się znudzi.

