Decydując się na tapetę w kuchni, musisz wziąć pod uwagę 3 główne aspekty: rodzaj tapety (nie wszystkie bowiem nadają się do tak wymagającego pomieszczenia), miejsce, w którym ją położysz oraz odpowiedni wzór. Poniżej dokładnie omawiamy każdy z nich.

Reklama

Tapety do kuchni - rodzaje

Kuchnia jest pomieszczeniem, które najbardziej narażone jest na wilgoć, zabrudzenia i wysoką temperaturę. Dlatego tapety do kuchni muszą być na nie odporne. Z dobrej tapety bez problemu zatrzesz nie tylko wodę, ale także trudniejsze plamy jak np. z soku z owoców i warzyw, tłuszczy, kawy, czarnej herbaty czy czerwonego wina. Taka tapeta nie odbarwi się także w kontakcie z środkami czyszczącymi lub gorącą oliwą, ani nie odkształci się pod wpływem pary.

fot. Adobe Stock

Najbardziej polecane są dwa rodzaje tapet:



winylowe – ich spód wykonany jest z papieru, a wierzch z winylu (płaskiego lub spienionego – przy czym do kuchni polecany jest płaski z uwagi na mniejszą podatność na zarysowania i ścieranie). Najlepszej jakości tapety winylowe można kłaść nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zlewozmywaka.

– ich spód wykonany jest z papieru, a wierzch z winylu (płaskiego lub spienionego – przy czym do kuchni polecany jest płaski z uwagi na mniejszą podatność na zarysowania i ścieranie). Najlepszej jakości tapety winylowe można kłaść nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zlewozmywaka. z włókna szklanego – swoim wyglądem przypominają tkaninę, są odporne nie tylko na wilgoć, zadrapania, działanie środków czyszczących, ale też na ogień. Ich wadą jest jednak wysoka cena oraz trudność usunięcia (odchodzi zwykle wraz z tynkiem).

Mówiąc o rodzaju tapet, warto wspomnieć także o tapetach papierowych pokrytych cieniutką, ochronną warstwą tworzywa sztucznego (często jest winyl właśnie). One również nadają się do kuchni, ale raczej w miejsca niebezpośrednio narażone na kontakt z zabrudzeniami i wilgocią. Częste ścieranie prowadzi bowiem do wycierania się warstwy ochronnej.

3 łatwe sposoby na odnowienie kuchennych mebli

Gdzie położyć tapetę w kuchni?

Tapetę możesz położyć na wszystkich ścianach w kuchni lub tylko na ich fragmentach (już niewielki pas tapety może nieoczekiwanie odmienić cały wygląd pomieszczenia) np.:

a) nad stołem,

b) nad baletem,

c) między półkami,

d) na filarze,

e) na ścianie sąsiadującej z salonem/jadalną.

fot. Adobe Stock

Decydując się na tapetę nad blatem, warto pomyśleć o jej dodatkowym zabezpieczeniu taflą szkła. To rozwiązanie jest naprawdę bardzo praktyczne i jednocześnie bardzo efektowne!

5 sposobów na modne kuchenne meble

Jaki wzór tapety do kuchni wybrać?

Jeśli już zdecydowałaś, w którym miejscu będziesz kładła tapetę, możesz przejść do wyboru odpowiedniego wzoru. Wiemy, że będzie ci trudno to zrobić, bo ich wybór jest po prostu nieograniczony. Aby ułatwić ci jednak nieco to zadanie, przedstawiamy zasady, którymi warto się kierować przy wyborze wzoru:

jeśli tapety ma być niewiele, wybierz wyrazisty wzór,

jeśli tapeta ma zdobić duże powierzchnie, zdecyduj się na subtelniejszy deseń, aby nie przytłoczyć tapetą całego wnętrza,

do małych kuchni warto wybrać tapetę z widokami (zwłaszcza 3D), optycznie powiększy pomieszczenie,

nie ograniczaj się do wzorów związanych z jedzeniem – do kuchni możesz wybrać każdy wzór, byleby tylko komponował się z całością,

jeśli masz kuchnię połączoną z salonem, rozważ położenie tej samej tapety w obu pomieszczeniach, w ten sposób stworzysz spójną stylizację całej otwartej przestrzeni.

Reklama

Polecamy:

Jak nakleić fototapetę? To proste – zrobisz to sama!

Prawdziwy wnętrzarski hit – czarna lodówka wśród białych szafek!