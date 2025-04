Tapeta dodaje wnętrzom charakteru i sprawia, że wygląda bardziej designersko. Do niedawna zarezerwowana była wyłącznie dla sypialni i salonów, teraz coraz częściej kładzie się ją również w łazienkach. Pamiętaj, by wybierać specjalne tapety, które przeznaczone są do pomieszczeń, w których czasowo panować może duża wilgotność.

Tapeta pasuje nie tylko do łazienek w stylu glamour, ale również do tych w romantycznym, sielskim klimacie jak i do łazienek w loftowym stylu.

Ciemna, wzorzysta tapeta

Ta tapeta robi wrażenie. A dzięki temu, że jej kolory zostały przeniesione na inne elementy łazienki, całość prezentuje się niezwykle gustownie. Granatowe jest tło tapety i szafka pod umywalkę, zielone i różowe są kwiaty, lamperia, drzwi oraz ręczniki.

Uwaga, ciemne tapety najlepiej sprawdzą się w dużych łazienkach lub tych dodatkowo doświetlonych oknem.

Tapeta w delikatne motywy

Coś dla miłośniczek sielskiego klimatu. Tym razem tapeta położona jest na całej ścianie - od podłogi do sufitu. Wnętrze jest jasne, przytulne i nawiązuje do uroczego domku na wsi. Rewelacyjnie prezentują się w niej złote dodatki - ramy obrazków i oświetlenie.

Tapeta w liście palmowe

Palmowe liście błyskawicznie przywołują na myśl wakacje. Świetnie prezentują się w zestawieniu z różową lamperią i sześciokątnym lustrem. Całość tworzy zgrabny i nieco zwariowany look rodem z lat 60. Charakteru dodaje ciemna, niemal czarna ściana wyłożona gresem.

Tapeta w stylu glamour

Tapeta w intensywny, przykuwający wzrok motyw dobrze wygląda położona na całej ścianie, dzięki czemu całość uporządkowana, a dodatkowe elementy nie wprowadzają niepotrzebnego chaosu. Białe tło i czarny wzór to idealne towarzystwo dla złota i drewna.

Tapeta w stylu art deco

Pastelowa tapeta w delikatnie tłoczone wzory to idealne rozwiązanie dla małych łazienek. Aby podkreślić jej charakter, wykorzystaj owalne lub okrągłe lustro najlepiej w bardzo ozdobnej ramie - to wnętrzarski hit sezonu.

