Tapetowanie to zajęcie, które oprócz wiedzy na temat tego, jak to robić, wymaga również sporo cierpliwości i odrobinę zręczności. Jednak czasem nawet mimo doskonałego przygotowania, już po nałożeniu tapety dostrzegamy niedoskonałości. Najczęściej pojawiają się bąble i pęcherzyki. Jak sobie z nimi poradzić?

Tapeta do poprawki - pęcherzyki i bąbelki

Najczęstszym problemem jest powstawanie bąbelków pod tapetą i odstające brzegi.

Jeśli bąble pojawiły się w trakcie tapetowania i klej jest jeszcze wilgotny, wygładź powierzchnię gąbką lub gumowym wałkiem od środka w stronę krawędzi.

Gdy klej już zasechł, a pod tapetą pozostały małe pęcherzyki, przebij je cienką igłą. Spore pęcherze usuniesz, nacinając ostrożnie tapetę w tym miejscu ostrym nożykiem lub żyletką. Nacięcie najlepiej wykonać na krzyż i delikatnie rozchylić tapetę. Następnie za pomocą cieniutkiego pędzelka lub strzykawki wprowadź pod tapetę odrobinę kleju i dokładnie dociśnij nacięcie gumowym wałkiem lub szczotką.

Po chwili usuń nadmiar kleju z powierzchni lekko wilgotną ściereczką. Rozcięcie powinno być niewidoczne!

Tapeta do poprawki - odstające brzegi

Odstające brzegi tapety podważ nożem i wprowadź klej. Następnie dociśnij gumowym wałkiem lub szczotką i usuń nadmiar kleju.

Co zrobić, aby krawędzie tapety się nie odklejały? Najważniejszy jest dobór kleju. Innego bowiem wymagają tapety papierowe, a innego winylowe lub na podkładzie fizelinowym. Istotne jest też to, by smarując kawałek tapety klejem, ze szczególną starannością nanieść go właśnie na brzegi.

W przypadku tapet fizelinowych pamiętaj, że klejem smaruje się ścianę. Do podklejania krawędzi tapet najlepiej kupić klej w małej tubce, np. Metylan, 6 zł/60 g.

