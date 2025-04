Niegdyś tapety zdobiły prawie każdą ścianę. Następnie straciły na znaczeniu – szybko się brudziły i niszczyły, a do tego mówiono, że nie przepuszczają powietrza, dlatego ściany pod nimi często pleśnieją. Tapety zaczęto więc zdejmować, a ściany malować.

Dziś nowoczesne technologie sprawiają, że tapety są nie tylko odporne na brud i uszkodzenia, ale także oddychają. Szeroki wybór pięknych wzorów i kolorów sprawia, że czasem wystarczy oklejenie nawet jednej ściany, by całkowicie odmienić charakter całego wnętrza.

Tapeta 3D – nowoczesne rozwiązanie do każdego wnętrza!

Urządzając wnętrze, staramy się, by w żadnym wypadku nie było schematyczne i podobne do setek innych. Coraz częściej niecodzienny efekt można osiągnąć w bardzo prosty, i, co równie ważne – niedrogi sposób.

Tapeta nie musi być nudna ani jednostajna. Jeśli z tapetami kojarzysz przede wszystkim figury geometryczne i kwiatowe motywy – czas na odświeżenie sobie tego, co oferuje rynek!

Współczesne tapety to prawdziwe małe dzieła sztuki! Hitem ostatnich lat są tapety w trójwymiarze. Nie tylko ożywiają każde wnętrze, ale także mogą je optycznie powiększyć. To doskonałe rozwiązanie do niewielkich pomieszczeń. Wzorów i kolorów jest naprawdę mnóstwo, dlatego bez wątpienia znajdziesz coś dla siebie.

Łączenie tapet 3D z klasycznym wystrojem wnętrz to także doskonały pomysł – taka tapeta wprowadza wyważone przełamanie statecznego wymiaru.

Tapetowanie w nowoczesny sposób - oto kilka pomysłów!

Dlaczego warto wybrać tapetę 3D?

Tapety 3D są bardzo chętnie wykorzystywane przez projektantów, do wykańczania nowoczesnych, ale także klasycznych wnętrz. Wystarczy jedna ściana z taką tapetą, by zyskać zupełnie inny wymiar całego pomieszczenia.

Wybór wzorów jest ogromny:

Klasyczne motywy kwiatowe i geometryczne

Krajobrazy i pejzaże

Motywy abstrakcyjne

Zdjęcia z lotu ptaka

Uciekające w dal uliczki, mosty, jaskinie…

To właśnie przede wszystkim dzięki efektowi oddalania się obrazu w głąb tworzy się wrażenie przestrzeni. Tapetę 3D możesz nakleić na jedną, największą bądź najmniejszą ścianę, na drzwi, szafę… Gdziekolwiek, gdzie tylko potrzebujesz odmiany!

Kolorowe, pełne energii i pozytywnego przekazu tapety i fototapety 3D są zazwyczaj tworzone na fizelinie – to bardzo odporny na uszkodzenia materiał. Montaż jest bardzo prosty, a efekt cieszy przez lata!

