Ducha świąt czuć już na każdym kroku - w centrach handlowych, parkach oraz ulicach miast. Jeśli jednak nie zapanował on jeszcze w twoim domu, zainspiruj się polskimi gwiazdami.

Niektóre z nich stawiają na subtelne i bardzo eleganckie dekoracje w stonowanych kolorach. Inne z kolei idą na całość, a ich domy przypominają ten rodziny Griswoldów z kultowego amerykańskiego filmu. Może wśród nich znajdziesz idealny styl dla siebie?

Świąteczne dekoracje w stylu gwiazd

Kasia Tusk jak co roku w dekoracjach świątecznych postawiła na elegancki i ponadczasowy minimalizm. Biel i naturalną zieleń jodły podkreśliła ciepłym, złotym światłem. Taka dekoracja świetnie sprawdzi się w minimalistycznych, ale romantycznych wnętrzach oraz pomieszczeniach utrzymanych w bardzo stonowanych barwach.

Na równie eleganckie i minimalistyczne dekoracje zdecydowała się Joanna Koroniewska. Aktorka swoją choinkę ubrała w srebrno-białe ozdoby, które pięknie komponują się z ciemnozieloną (choć sztuczną) choinką. Pod nią znajdują się dywaniki o wyglądzie niedźwiedziej skóry. Cudnie!

Małgorzata Rozenek-Majdan, podobnie jak w zeszłym roku, postawiła na dekoracje w stylu glamour. Eleganckie świece, dużo złota i czerwieni kontrastują lekko z bardziej tradycyjnymi elementami - na przykład wieńcem z uroczymi piernikowymi ludzikami, gałązkami jarzębiny oraz pięknymi ogromnymi dziadkami do orzechów.

Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na klasyczne dekoracje - i to w naprawdę bogatej wersji! Czerwień, zieleń, złoto i krata to motywy przewodnie w ich salonie. My jesteśmy zakochane przede wszystkim w dziadkach do orzechów i ogromnych skarpetach na prezenty od Świętego Mikołaja.

