Sztuka parzenia herbaty

fot. Fotolia

Bogata, wielowiekowa historia herbaty oraz różne, czasem niezwykle wyrafinowane sposoby jej przyrządzania, sprawiły, że stała się niemal najpopularniejszym napojem na świecie. Wyjątkowość tej rośliny tkwi zarówno w jej odkrywaniu, jak i w czynnościach, które towarzyszą jej spożywaniu.

Kultura picia herbaty





Sięga ona czasów cesarstwa chińskiego, a pierwsze zapiski na jej temat datuje się na X wiek p.n.e. Na przestrzeni wieków Chińczycy dopracowali do perfekcji sposób parzenia i podawania złocistego naparu. Powstała nawet „Święta księga herbaty”, napisana w VIII wieku przez chińskiego poetę Lu Yu, która stanowiła swoisty kodeks herbaciany tamtych czasów. Pismo zawierało opis krzewu herbacianego, a także narzędzi do zbioru liści, przyborów do ceremonii przyrządzania i spożywania naparu z herbaty.

Odmiany herbaty



Dziś istnieje wiele odmian krzewów herbacianych, można przyrządzać mieszanki herbat lub dowolnie modyfikować jej smak poprzez dodanie odpowiednich przypraw. Powstaje coraz więcej sklepów oferujących herbaty liściaste oraz akcesoria do przyrządzania naparu. To dowód na to, że tradycja parzenia herbaty jest wciąż żywa.

Herbata parzona nie tylko w chińskiej porcelanie





Tradycyjne chińskie czajniki Yixing do zaparzania herbaty to jedne z najbardziej fascynujących naczyń na świecie. Ich wewnętrzne ścianki są pokryte licznymi mikroporami, które podczas kolejnego zaparzania wypełniają się osadem herbacianym. Dzięki tej właściwości, wewnątrz czajnika powstaje powłoka, przechowująca smak i aromat herbaty. Należy jednak pamiętać, aby używać go tylko z określonym rodzajem esencji oraz myć czystą wodą bez detergentów.

Na rynku pojawiają się również coraz to ciekawsze formy akcesoriów do przyrządzania herbacianego naparu. Lubiący dobry design amatorzy świeżo parzonej herbaty liściastej, z pewnością docenią nowoczesne zaparzacze, wykonane ze stali i nylonu. Ich niewątpliwą zaletą jest trwałość, a także poręczny i ergonomiczny kształt.

Zarówno miłośnicy naczyń o nietypowych kształtach, jak i ceniący sobie wygodę herbaciarze, mogą znaleźć odpowiadające ich potrzebom przybory do parzenia herbaty. Wśród nich są m.in. zestawy porcelanowych kubków z zaparzaczem i przykrywką. Soczyste kolory naczyń podkreślą aromat i smak owocowych herbat, umilając tym samym rytuał picia ulubionego napoju.