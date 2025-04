Szklane dekoracje w postaci barwnych płytek, listew czy mozaik to modny sposób na wykończenie łazienki i kuchni, ale nie tylko. Różnorodność barw i wzorów sprawia, że z powodzeniem można swobodnie aranżować we wnętrzach utrzymanych w różnych stylach.

Baw się kolorem i światłem!

Pełne życia barwy to idealny sposób, by wnętrze zyskało energię i przyciągało uwagę. Intensywne kolory zamknięte w formie szklanych płytek można z łatwością dopasować, zarówno tworząc kontrasty jak i stosując we wnętrzach utrzymanych w podobnej tonacji.

fot. serwis prasowy Ceramstic

Zastosowane na większej powierzchni, rozświetlą pomieszczenie. Można układać je również pojedynczo, w strategicznych miejscach,w ten sposób przełamując jednostajność aranżacji. Szklane płytki dekoracyjne warto wykorzystać nad blatem lub zlewem, gdzie będą pełniły funkcje nie tylko ozdobne, ale również praktyczne.

Szkło stosowane przy ich produkcji jest odpowiednio wytrzymałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości - podpowiada Joanna Ciecierska, stylistka marki Ceramstic.

Stosując płytki w kolorze ciemnej czekolady, lawendowym czy cytrusowym, dodamy błysku i barwnych akcentów w kuchni czy łazience utrzymanej w jasnych tonacjach.

Dekoracje szklane warto zastosować jednak także w ciemnych pomieszczeniach. Światło odbijające się od powierzchni płytki rozświetli je i spotęguje wrażenie przestronności - dodaje Joanna Ciecierska.

Dekoracja z efektem

Szkło to materiał, który jest często wykorzystywany do tworzenia mozaik. Zastosowanie niewielkich elementów, odbijających światło, tworzy niezwykły efekt i wydobywa dodatkowe walory płytek. Choć najczęściej mozaiki wykorzystywane są do obudowy wanny czy brodzika, warto odważyć się i ułożyć je także na większej powierzchni. Tak użyte dekoracje dadzą na pewno efekt zaskoczenia.

fot. serwis prasowy Ceramstic

Połysk w wysokiej klasie

Wykończenie w atrakcyjnym połysku to zalety nie tylko szklanych płytek. Gres szkliwiony, to prawdziwa elegancja ukryta w wielkoformatowej płycie o wysokim połysku, dedykowana także do zastosowania na podłodze.

Stosując na dużej powierzchni płytki w jednolitych barwach warto pomyśleć o przełamaniu tonacji. Niekoniecznie musi to być jednak zróżnicowanie kolorystyczne. Możemy ułożyć płytki o różnych formatach i wykończeniu, a powierzchnia na pewno zwróci uwagę i zaciekawi konotacją z taflą lodu - radzi Joanna Ciecierska.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Ceramstic

