Szare łazienki cieszą się olbrzymią popularnością. Są niezwykle uniwersalne - do szarości pasują niemal wszystkie inne kolory i wykończenia. Nie ma też ryzyka, że odcień szybko się znudzi, tak jak może to być w przypadku łazienek w intensywnych kolorach. To istotny fakt, ponieważ generalny remont tego pomieszczenia przeprowadza się raz na wiele lat.

Szarości coraz częściej zestawiane są z drewnem. W łazienkach, czyli pomieszczeniach gdzie panuje duża wilgoć, najlepiej sprawdza się drewno egzotyczne, a z rodzimych dąb i modrzew.

W aranżacji poniżej, na podłodze i suficie ułożone zostały te same płytki - to szary gres. Urozmaiceniem są deski pod wanną oraz drewniane szafki z szufladami pod umywalkami. Całości dopełnia okrągłe lustro, czarne matowe krany i drobne punkty oświetleniowe.

Szarość i drewno ocieplają rośliny, które widać za wielkim oknem - w łazience bez okna mogą to być po prostu ustawione w rzędzie lub na wiszących półkach rośliny doniczkowe, które stworzą zieloną „ścianę".

fot. Szara łazienka z drewnem/Adobe Stock, Michael

Biel to idealny wręcz dodatek do szarości. Sprawia, że staje się jaśniejsza, chłodniejsza i jeszcze bardziej stonowana.

W tej łazience szare betonowe ściany zestawiono z białą podłogą (gresem) oraz białą armaturą i blatem na szafce. Całość prezentuje się świeżo i nowocześnie.

W łazienkach o ciemniejszych ścianach niezwykle ważne jest oświetlenie - w tej aranżacji wykorzystano drobne punkty świetlne, które rozmieszczono równomiernie na całej powierzchni sufitu.

fot. Szara łazienka z bielą/Adobe Stock, Michael

Gdy mała łazienka jest urządzona w ciemniejszych odcieniach szarości, musisz uważać, aby pomieszczenie nie stało się zbyt ponure. Duże lustro jest niezbędne - optycznie powiększy przestrzeń.

W tej łazience nawiązującej do stylu loft, zamiast gresu, świetnie sprawdziłyby się również szkliwione szare płytki w kształcie cegiełek.

fot. Szara łazienka z czernią/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Szarość nie musi oznaczać nudy. Płytki do łazienki w tym kolorze mogą mieć najróżniejsze faktury i wzory.

W łazience na zdjęciu poniżej wykorzystano kwadratowe, cieniowane i surowe w wyrazie płytki. Świetnym zabiegiem jest połączenie prysznica z wanną i odgrodzenie tej przestrzeni przeźroczystym szkłem, co nie zmniejsza optycznie przestrzeni.

fot. Szara łazienka w nowoczesnym stylu/Adobe Stock, yurmary

Szara łazienka nie zawsze musi być nowoczesna i minimalistyczna. Tylko zerknij na aranżację poniżej - szarości pięknie wpisują się we wnętrze w stylu klasycznym.

Szare meble łazienkowe (są teraz bardzo modne) o matowych frontach i z frezami zestawiono z marmurowym blatem, złotym kranem i oświetleniem, które na pierwszy rzut oka bardziej kojarzy się z salonem lub sypialnią, niż łazienką. Centralnym punktem jest również prostokątne lustro w ozdobnej ramie, które optycznie powiększa przestrzeń.

fot. Szara łazienka w klasycznym stylu/Adobe Stock, Tekin

