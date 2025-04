Szafy do przedpokoju mają różne rozmiary i wzornictwo. Są też w różny sposób otwierane. Duży wybór znajdziesz w salonach IKEA, w BRW, Agata i w mniejszych. Tam też znajdują się stworzone przez dekoratorów wnętrz kąciki, które mogą być dla ciebie inspiracją przy wyborze szafy i pomogą w aranżacji wnętrza. Bogatą ofertę mają też sklepy internetowe. Ale możesz również zamówić szafę w firmie specjalizującej się w meblach z drzwiami suwanymi (Komandor, Indeco, Elfa itp.). Dokładnie taką, jak chcesz, zrobi także mniejszy zakład stolarski. Zazwyczaj stolarnie oferujące meble kuchenne, przyjmują też zamówienia na szafy do przedpokoju. Gdy zamawiasz szafę na wymiar, wtedy sama decydujesz o tym, jak będzie wyglądała w środku i jakie będzie mieć drzwi. Najpopularniejsze są przesuwne, ale mogą być otwierane tradycyjnie lub tzw. łamane.

Szafy do przedpokoju: ceny

Najtańsze, niewielkie szafy do przedpokoju oferowane przez sieci meblowe to koszt 500 – 600 zł. Mają one ok. 180 – 200 cm wysokości i 60 – 90 cm szerokości. Drzwi są na ogół mocowane na zawiasach i otwierają się tradycyjnie (choć bywają też przesuwne), a wyposażenie stanowią półki i metalowy drążek. Szafy wykonane z lepszej płyty meblowej, starannie wykończone i ciekawsze wzorniczo są odpowiednio droższe. Na ogół cena oscyluje w granicach 700 – 1200 zł. Koszt szafy na zamówienie z drzwiami suwanymi, do sufitu, zależy od wyposażenia wnętrza, rodzaju drzwi i wymiarów. Zabudowa o szerokości 2 – 2,5 m, z użyciem dobrych prowadnic i efektownych materiałów to koszt 3,5 – 4,5 tys. zł. Sporo, ale to inwestycja na lata.

Szafy do przedpokoju z lustrem

Warto mieć w przedpokoju szafę z drzwiami z lustrem. Gdy są to drzwi przesuwne, wtedy tafla lustra może się znajdować np. na jednym skrzydle lub na fragmencie drzwi. Często robi się tak, że dół i góra drzwi są z płyty, a ich środek stanowi lustro. Lustro na drzwiach szafy to nie tylko rozwiązanie praktyczne. Dzięki temu przedpokój staje się optycznie większy i jest w nim jaśniej. Architekci zajmujący się projektowaniem wnętrz bardzo doceniają walory luster. Szafy z lustrem nie są z reguły droższe od tych bez lustra. A jeśli nawet to niewiele.

Szafy do przedpokoju z siedziskiem

Szafę z drzwiami otwieranymi tradycyjnie można tak zaprojektować, aby łączyła się i tworzyła jedną całość z niską szafką na buty lub na domowe drobiazgi. Jej wysokość powinna być taka, aby można na niej wygodnie usiąść, gdy zakładamy lub zdejmujemy obuwie. Bardzo ciekawie wygląda mebel, gdy siedzisko znajduje się w środku, między dwiema szafami, szerokości np. 60 – 80 cm. Nad siedziskiem można powiesić wieszak na ubrania, półki lub szafkę wiszącą. Można też oświetlić siedzisko dekoracyjnym kinkietem. Taka szafa z siedziskiem mniej przytłacza przedpokój. Wydaje się lżejsza. Siedzisko można ozdobić poduszkami lub tapicerką. Wtedy mebel nabiera stylu.

Szafa do przedpokoju: ile miejsca potrzebujesz

Głębokość szafy. Najbardziej funkcjonalne są meble do przedpokoju głębokości 60 cm. Wtedy swobodnie można w takiej szafie powiesić na wieszakach płaszcze, marynarki, grube kurtki. Nie zawsze jednak mamy tak głęboką wnękę. Jeśli miejsca w przedpokoju jest mniej, można zdecydować się na szafę o głębokości 40 cm. Ale to już absolutne minimum. Wtedy, zamiast tradycyjnego drążka lepiej zamocować tzw. drążek poprzeczny lub uchwyt wysuwany na wieszaki.

Długość zabudowy (szerokość szafy). Ten wymiar dostosuj do wielkości przedpokoju. Jeśli masz tylko 60 cm – zamów u stolarza lub kup szafę z jednym skrzydłem drzwi. Zamocuj za nimi drążek na kilka wierzchnich okryć i półki. Na dole mogą być np. dwie szuflady. Jeśli masz 120 cm lub więcej, twoja szafa będzie naprawdę pojemna. Zdecyduj się na dwoje drzwi, za którymi zmieścisz wiele ubrań, buty i, jeśli dobrze rozplanujesz przestrzeń, to także walizki. Często w takich garderobach do przedpokoju projektuje się też schowek na odkurzacz, montuje specjalny uchwyt na żelazko i deskę do prasowania.

Wysokość szafy. Gdy zdecydujesz się na drzwi suwane, szafa powinna sięgać do sufitu. Na najwyższych półkach możesz trzymać to, czego rzadko potrzebujesz. Natomiast w zasięgu rąk umieść te rzeczy, których potrzebujesz często. Jeśli wybierzesz drzwi klasyczne, szafa będzie niższa. Może jednak mieć nadstawkę. Możesz też powiesić nad nią, na dowolnej wysokości, półki lub wiszące szafki.

Szafa do przedpokoju: wyposażenie

Niektóre sklepy, np. IKEA często umożliwiają dopasowanie wyposażenia szafy do swoich potrzeb. Można w niej zaprojektować szuflady, koszyki, zwykłe półki i takie uchwyty, jakich potrzebujesz. Np. na kolekcję krawatów, apaszek, na żelazko czy wąż od odkurzacza itd. Również miejsce ich zamocowania zależy od klienta. Taką samą możliwość masz, gdy zamawiasz szafę do przedpokoju u stolarza. Warto jednak wiedzieć, że najtańsza jest szafa z tradycyjnymi półkami i drążkiem. Dodatkowe udogodnienia podnoszą koszt.

Szafa do przedpokoju: jaki front wybrać

Jeśli przedpokój jest mały, front szafy powinien być raczej jasny. Okleinowaną płytę można połączyć z matowym szkłem lub lustrem. Ciasne wnętrze optycznie poszerzają też szerokie poziome pasy na drzwiach szafy. Można je namalować, wykonać z folii samoprzylepnej lub kilku rodzajów płyty. Front szafy powinien pasować do aranżacji przedpokoju.