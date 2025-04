Uniwersalna i odporna na zmieniającą się modę, a do tego piękna i funkcjonalna. Taka właśnie powinna być łazienka.

Jaki materiał na szafki łazienkowe?

Szafki do łazienki narażone są na wilgoć, parę, wahania temperatury, więc bardzo istotny jest materiał, z którego są zrobione. Z pewnością sprawdzi się odporna na wilgoć płyta MDF. Jest droższa od innych materiałów, ale z pewnością posłuży dłużej. Warto też zwrócić uwagę na sposób wykończenia mebli. Źle zabezpieczone spoiny pozwalają przedostać się wilgotnym oparom i płyta zaczyna chłonąć wilgoć. Spoiną, która zapewnia szczelność jest klej żywiczny. Na obrzeżach najlepiej sprawdza się ABS - tworzywo odporne na zabrudzenia i zarysowania. Jeśli marzą ci się szafki z drewna, powinnaś je zaimpregnować, by nie groźna im była wilgoć.

Wybierz najlepszy kształt szafek

Kształt mebli trzeba dopasować do wielkości pomieszczenia. Nie można przecież zagracić niewielkiej łazienki. W małym wnętrzu z pewnością najlepiej sprawdzą się nieduże szafki wiszące. Ważne, by były płaskie, wówczas zajmują najmniej miejsca. Dobrze, gdy mają jasne kolory i lustrzane fronty, bo one optycznie powiększają pomieszczenie. W dużych łazienkach czy pokojach kąpielowych możesz sobie pozwolić na szafki stojące. Są wygodne, bo nie trzeba ich zawieszać. Warto jednak przytwierdzić je do ściany, by się przewróciły. Ciekawie wyglądają przeszklone meble, przypominające witryny, ale trzeba pilnować, by był w nich porządek.

Coraz częściej producenci oferują do łazienki nietypowe szafki, dzięki którym można zagospodarować nie wykorzystane miejsca. Są to np. szafki wokół wanny, podumywalkowe, czy ukryte za lustrem. Jeśli łazienka ma nietypowy kształt, warto zamówić meble na wymiar, by wykorzystać każdy wolny centymetr przestrzeni.

W zgodzie z modą

Jak wiadomo, moda zmienia się dość szybko, trudno co roku wymieniać szafki na bardziej modne. Lepiej postawić na stronę praktyczną i wybrać takie, które będą ponadczasowe (czyli proste w neutralnych kolorach) oraz wygodne do czyszczenia (bez niepotrzebnych zdobień, gładkie, najlepiej bez uchwytów, wokół których gromadzi się kurz, z materiału na którym nie widać śladów palców). Przed powieszeniem warto wymierzyć i zapisać gdzieś odstępy między zaczepami. Gdy zechcemy je zmienić, łatwiej będzie tak dopasować uchwyty, by nie trzeba było wiercić kolejnych dziur w glazurze.

