Odcienie szarości w urządzaniu wnętrz to prawdziwy hit ostatnich lat – i nie zanosi się na to, by szybko minął. To bardzo uniwersalny kolor, do którego z łatwością dopasujesz dodatki.

Reklama

Szare ściany czy kafelki w łazience wyglądają bardzo elegancko, stanowiąc przy tym neutralną bazę, pozwalającą na wdrożenie wielu pomysłów. Minimalizm w urządzaniu pomieszczeń się opłaca! Z szarością pięknie zgrywa się wiele kolorów oraz deseni. Jakie szafki łazienkowe dobrać do szarości? Podpowiadamy!

Szafki do szarej łazienki – proste, ale piękne!

Z szarym kolorem, podobnie jak z białym i czarnym, zgrywa się praktycznie wszystko. Najlepiej jednak wyglądają kontrasty. Biel i czerwień ożywią wnętrze, czerń i inne odcienie szarości dadzą z kolei wrażenie harmonii i spokoju.

Ostateczny efekt zależy oczywiście od tego, w jakim stylu urządzone jest to pomieszczenie oraz odcieni szarego – czy jest on jasny, czy ciemny. Z szarą łazienką przepięknie komponują się też drewniane szafki do łazienki, szczególnie te w ciepłych odcieniach.

6 wspaniałych inspiracji na szarą łazienkę! [ZDJĘCIA]

Zajrzyj do naszej galerii i przekonaj się, że szare może być piękne. Przedstawiamy 6 inspiracji na szafki do szarej łazienki!

Reklama

Zobacz także:

Designerskie dodatki, dzięki którym twoja łazienka zyska niecodzienne oblicze!

Soczyście kolorowe, emanujące pozytywną energią łazienki - wow!