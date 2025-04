Zanim ją kupisz, warto dokładnie zastanowić się, co chcesz w niej trzymać. Jeśli chcesz w niej przechowywać małe rzeczy typu: kosmetyki do malowania twarzy, lakiery do paznokci, perfumy, wybierz szafkę, która w swojej górnej części ma płytką, poręczną szufladę. Do trzymania dużych/wysokich rzeczy (typu proszek do prania, kosmetyki pielęgnacyjne, ręczniki, szlafrok) dobre będą z kolei głębokie szuflady lub zwykłe, zamykane półki. W sklepach znajdziesz też warianty mieszane szafek pod umywalkę, w których będziesz mogła pomieścić zarówno małe jak i duże rzeczy. Posiadają one zarówno szuflady jak i półki.

Reklama

Według mnie najbardziej wygodnym i praktycznym rozwiązaniem jest szafka z samymi szufladami np. z jedną płytką i dwoma głębokimi. Do płytkiej bez problemu schowamy drobiazgi, które warto mieć pod ręką przy łazienkowym lustrze. Z kolei do głębokich schowamy wyższe kosmetyki, chemię gospodarczą oraz bieliznę kąpielową. Plusem szuflad jest to, że po ich wysunięciu, mamy dobry dostęp do każdej rzeczy.

Szafka pod umywalkę – dostępne typy

Gdy już wiemy, co chcemy w niej pomieścić, możemy przejść do wyboru jej typu. W sklepach sieciowych dostaniesz:

szafki wolnostojące – wystarczy je złożyć i postawić pod umywalką. Dostępne są w wariantach na nóżkach lub bez;

– wystarczy je złożyć i postawić pod umywalką. Dostępne są w wariantach na nóżkach lub bez; szafki wiszące – montowane do ściany pod umywalką;

– montowane do ściany pod umywalką; typ mieszany – z przodu stojące na dwóch nóżkach, a z tyłu montowane do ściany.

Wszystkie wymienione typy szafek znajdziesz w naszej galerii.

Warto też określić, czy chcemy mieć szafkę dopasowaną pod wymiar umywalki, czy szerszą z blatem, na którym można postawić różne drobiazgi typu: szczoteczki do zębów, pastę do zębów, dozownik z mydłem itp. Ta druga doskonale sprawdzi się właśnie w roli toaletki.

Na koniec oczywiście musisz określić w jakiej stylistyce ma być twoja wymarzona szafka. Na rynku jest tak szeroka oferta mebli łazienkowych, że bez problemu znajdziesz szafkę, która będzie pasowała do twojej aranżacji łazienki.

Zwróć na to uwagę przy zakupie!

Poniżej znajdziesz kilka ważnych wskazówek zakupowych, które pozwolą ci znaleźć najlepszy mebel:

Zwrócić uwagę na materiały, z których została wykonana szafka . Wybieraj te, które są odporne na działanie wody i wilgoci. Takie meble będą bez problemu znosić trudne warunki panujące w łazience, a dzięki temu posłużą ci latami.

. Wybieraj te, które są odporne na działanie wody i wilgoci. Takie meble będą bez problemu znosić trudne warunki panujące w łazience, a dzięki temu posłużą ci latami. Sprawdź także, jakie systemy zamykania mają szafki – czy delikatnie i bezszelestnie zamykają się i otwierają. Czy mają system spowalnianego zamykania? To niezwykle istotny parametr, który podnosi komfort korzystania z mebla na co dzień.

mają szafki – czy delikatnie i bezszelestnie zamykają się i otwierają. Czy mają system spowalnianego zamykania? To niezwykle istotny parametr, który podnosi komfort korzystania z mebla na co dzień. Jeśli rozważasz zakup szafki z szufladami, zwróć uwagę na to, czy szuflady się w pełni wysuwają oraz czy ich boki mają maksymalną wysokość – to wszystko zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni.

oraz czy ich boki mają maksymalną wysokość – to wszystko zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni. Jeśli podobają ci się fronty na wysoki połysk, zobacz, czy mają one powłokę, która zapobiega pozostawianiu śladów palców .

. Jeśli szafka stoi na nóżkach, dowiedz się, czy stopki mają regulowaną wysokość (dzięki czemu będą wyrównywać niewielkie nierówności podłoża).

Polecamy:

Pomożemy ci urządzić wymarzoną łazienkę

Jak wybierać meble do łazienki na wiele lat?

6 pomysłów na szarą łazienkę



Reklama