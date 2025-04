Balkon lub taras to marzenie wielu z nas. Pozwala nie tylko na kontakt z przyrodą, ale i na zrelaksowanie się. Wyobrażasz sobie wieczór z przyjaciółmi na tarasie, romantyczną kolację lub wieczór z książką na pięknym balkonie?

Jeśli należysz do grona tych szczęściarzy i masz taras lub balkon, ale nie wiesz, jak go urządzić, to proponujemy przerobienie starych mebli, by nadać im zupełnie nowej jakości.

Zobacz, jak projektantka Marianka Krystev oraz Kasia Bujakiewicz w programie "Wnętrze do poprawki: domy gwiazd" odnowiła starą szafkę na balkon!