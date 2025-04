Modny w dzisiejszych czasach styl glamour nie ma nic wspólnego z tym, który funkcjonował w trendach 20 lat temu. Glamour sprzed dwóch dekad to przede wszystkim duet bieli i czerni, z dodatkiem czerwieni lub różu i złotych elementów.

Dzisiejszy styl glamour jest zdecydowanie bardziej szlachetny i stonowany. Ma w sobie sporo z eklektyzmu - gładkie formy łączą się z tymi bardziej wymyślnymi, a połysk z matem i satynowym wykończeniem mebli.

Jak urządzić sypialnię w stylu glamour?

Zacznij od wybrania gamy kolorystycznej, na podstawie której „zbudujesz" wnętrze. Powinna być subtelna, bez krzykliwych zestawień barw. Warto też postawić na miękkie obicia mebli, szlachetne, naturalne materiały i znacząco ograniczyć dodatki.

Welurowe łóżko

Welurowe łóżko to najważniejszy mebel sypialni w stylu glamour. Polecamy wysoki zagłówek (na zdjęciu poniżej został zaaranżowany na całej ścianie!).

Karnisze hotelowe

Aby stworzyć sypialnię w stylu glamour niezbędne są grube, mięsiste zasłony powieszone na karniszach w hotelowym stylu, czyli takich przymocowanych do samego sufitu, których nie widać od strony pokoju.

Kryształowy żyrandol

Choć kryształowe żyrandole nadal są ściśle powiązane ze stylem glamour to ich kształt i forma zupełnie się zmieniły. Stały się bardziej nowoczesne, z mniejszą ilością ozdób.

Kryształowy jest nie tylko żyrandol, ale również lampki przy łóżku, które dają piękne, intymne światło.

Złote lub srebrne dodatki

Złote oświetlenie, lustra, stoliki i bibeloty to coś, co musi pojawić się w każdym wnętrzu w stylu glamour. Kluczem do sukcesu jest umiar - niech błyszczące będą tylko pojedyncze elementy wystroju.

Stonowana kolorystyka

Sypialnia glamour to już nie bogactwo wzorów i kolorów. Przy urządzaniu wnętrza warto kierować się ściśle określoną gamą kolorystyczną, która opiera się na nie więcej niż 3-4 barwach.

Jeśli decydujesz się na beże i biele, niech uzupełni ją czerń i złoto. Jeśli wolisz pastele - wybierz dwa odcienie, a resztę dopełnij jasnym drewnem i bielą. Jeśli chcesz, by w twojej sypialni glamour dominowała czerń, dodaj do niej szarość, biel i jakiś błyszczący element.

Lustra i sztukaterie

Jednym z nieodłącznych elementów sypialni w stylu glamour są duże lustra. Mogą być oprawione w cienkie złote, srebrne lub czarne ramy (te bogato zdobione są już passe) albo po prostu być wklejone między zagłówek łóżka a szafę.

Niedawno wielką popularność zdobyły sztukaterie. Elementy z gipsu, drewna lub styropianu do samodzielnego zdobienia ścian kupisz w marketach budowlanych za kilkadziesiąt złotych.

Możesz też pokusić się o zamontowanie drewnianych paneli, na których widoczne są rozmaite zdobienia - taka wersja jest niezwykle elegancka.

