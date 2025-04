Jeszcze do niedawna niedoceniane i niemal zupełnie zapomniane poddasza przeżywają dziś swój renesans. Odkryte na nowo, pełne światła, przestronne wnętrza zachwycają przytulnością i kuszą niepowtarzalnym nastrojem. Magiczny urok skośnych ścian idealnie nadaje się do stworzenia stylowej sypialni. Aby poczuć się w niej jak członek rodziny królewskiej, urządźmy ją inspirując się stylem brytyjskim.

Słoneczne przestrzenie poddaszy są wprost stworzone do ciepłych, klimatycznych aranżacji. Tajemniczy urok belek podtrzymujących konstrukcję dachu, delikatne, pastelowe barwy ścian, drewniane podłogi – w takich pomieszczeniach łatwo się zakochać. Sprzyjają zarówno bliskim rozmowom, jak i chwili wytchnienia przy ulubionej muzyce. Szczególnym miejscem domu może być sypialnia ze skosami, gdzie odpoczynek i relaks nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Zwłaszcza, jeśli urządzimy ją w nieco tradycyjnym, ale wyrazistym i bardzo eleganckim stylu.

Sypialnia w brytyjskim stylu

Wnętrza utrzymane w stylistyce rodem z Wielkiej Brytanii zwykle utożsamiamy z przepychem, który pasuje raczej do wielkiej rezydencji niż pomieszczeń na poddaszu. Bogato zdobione meble, kominek, tradycyjne toaletki czy ciężkie zasłony w kwiaty z pewnością mogą wywoływać takie skojarzenia.

Tymczasem, ta aranżacja świetnie sprawdza się również w mieszkaniach, gdyż łączy w sobie klasyczne piękno z niezwykłą funkcjonalnością. Docenimy to zwłaszcza w zaciszu własnej sypialni, w której, za pomocą odpowiedniego wystroju i dodatków wyczarujemy ciepły i przyjemny klimat, wyjątkowo sprzyjający spokojnemu wypoczynkowi.

Nie obejdzie się oczywiście bez odpowiedniego łóżka, koniecznie w "królewskim" rozmiarze. Im większe, tym lepsze. Powinno być wykonane z litego drewna i posiadać miękko wyściełany zagłówek. Inna możliwość to łoże metalowe, z obu stron zakończone kutymi zwieńczeniami. Stalowe wezgłowie bardzo dobrze prezentuje się pomalowane na biały i złoty kolor.

Meble w typowej, angielskiej sypialni są zwykle dość masywne. Stylowe nocne szafki, toaletka czy bogato zdobione komody i krzesła to tylko niektóre z nich. Nie musimy kompletować całego wyposażania w jednolitej stylistyce. Możemy wybrać jeden klasycznie brytyjski mebel i kilka drobnych dodatków, które podkreślą wyspiarski charakter wnętrza, zaś pozostałe wyposażenie dopasować w znacznie prostszej formie. Całości aranżacji dopełni miękka, puszysta i miła w dotyku wykładzina, która nawet w chłodny, jesienny poranek będzie przyjemnie grzała bose stopy.

Kwiaty jako element stylu brytyjskiego

Charakterystycznym elementem stylu brytyjskiego są kwiaty – zarówno piękne, mieniące się kolorami bukiety w wazonach, jak i te, "kwitnące" na kotarach, narzutach, pościeli i obiciach mebli. Kwiatowym wzorem często dekorowane są również ściany, które w najbardziej klasycznym wydaniu ozdobione są tapetami z motywami roślinnymi, np. małymi różyczkami. Miłośnicy niebanalnych rozwiązań mogą zastąpić róże na tapecie kwiatami malowanymi bezpośrednio na ścianie. Dzięki temu, sypialnia zyska niepowtarzalny wygląd.

To wyzwanie, ale przy użyciu współczesnych, dobrze kryjących farb, można uzyskać doskonałe efekty – przekonuje Anna Szymaszek, Specjalista ds. Public Relations z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA – Farby nowej generacji tworzą niezwykle trwałe powłoki, które zapewniają idealny wygląd ścian, trwałość kolorów i odporność na szorowanie, dzięki czemu łatwo z nich usunąć wszelkie zabrudzenia. Są także łatwe w aplikacji i nie chlapią podczas malowania – dodaje. Dobrym przykładem takiego produktu jest Śnieżka Satynowa, nowoczesna farba do wnętrz wyprodukowana przy wykorzystaniu technologii Teflon® surface protector oraz najwyższej jakości żywic i pigmentów. Dzięki bogatej gamie kolorystycznej, możemy pomalować nią ściany na ulubiony kolor i wyczarować na nich najpiękniejsze kwiaty, jakie tylko sobie wymarzymy.

Pastele w stylu brytyjskim

Kwieciste tapety oraz róże na zasłonach i pościeli niektórym mogą wydać się zbyt intensywne. Takim osobom zdecydowanie bardziej spodoba się idea wykorzystania kilku kwiatowych dodatków, które pomogą podkreślić charakter sypialni, np. klasycznej narzuty na łóżko lub ozdobnego krzesła. Zamiast używać tapety, możemy pomalować ściany na niezwykle popularne na Wyspach Brytyjskich kolory pastelowe.

Wybór jest naprawdę duży – od mocnych błękitów, przez wysmakowane odcienie żółci i różów, aż po bogatą kolekcję beżów. Wybrać można jeden z wielu gotowych odcieni, np. z palety inspirowanych naturą farb Śnieżka Barwy Natury lub też zdecydować się na kolor z mieszalnika.

To rozwiązanie dla osób, które nie boją się poszukiwań i lubią wyrażać siebie poprzez kolor. Farby Śnieżka Classic i Śnieżka Perfekt można zabarwić na dowolną barwę z palety NCS. To blisko 2000 kolorów do wyboru – przekonuje Anna Szymaszek. Klasycznym dodatkiem świadczącym o wyspiarskim stylu sypialni są również listwy przypodłogowe i sufitowe. Do ich pomalowania na nieskazitelnie biały kolor, który długo zachowa swoją świeżość, warto użyć farby Śnieżka Supermal® Emalia Akrylowa. Przeznaczona jest ona do dekoracyjno-ochronnego malowania, m.in. drewna i materiałów drewnopochodnych. – Farba świetnie sprawdzi się zarówno w sypialni rodziców, jak i dzieci, ponieważ jest całkowicie bezpieczna dla naszych pociech – wyjaśnia Anna Szymaszek – Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża i świetnym kryciem. Pomalowane nią powierzchnie nie żółkną wraz z upływem czasu na świetle, ani w ciemności – uzupełnia przedstawicielka FFiL Śnieżka SA.

Dzięki nowoczesnym farbom, pomieszczenie zachowa swój wygląd i klimat przez długie lata.

Urządzając stylową sypialnię na poddaszu warto zdecydować się na jej brytyjską wersję. Zaprojektowana z dbałością o najmniejsze detale i dodatki, pełna klasycznych mebli, z wielkim, wygodnym łóżkiem, szybko stanie się ulubionym miejscem w całym domu. Wyglądem przypomina nieco tradycyjne wnętrza, za to komfortem i niepowtarzalnym klimatem góruje nad chłodnym, nowoczesnym stylem. Pozostawia nam również dużą swobodę aranżacji – jeśli nie jesteśmy przekonani do typowo wyspiarskiego wystroju, możemy zdecydować się na modne dodatki. Masywne zasłony z kwiatowym motywem czy też wielki, miękki fotel, który wprost zaprasza, aby zatopić się z książką w jego delikatnych objęciach, znakomicie dopełnią charakter pomieszczenia.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Śnieżka