Skorzystaj z okazji i pozbądź się szklanek, z których nie uzbierasz przynajmniej jednego kompletu złożonego z 6 sztuk. Zrób to zanim przyjdzie wiosna i czas na zimne napoje. Teraz masz okazję zrobić to naprawdę niewielkim kosztem. Możesz od razu kupić 2-3 komplety, aby mieć zapas. Wiadomo – licho nie śpi i lepiej mieć w szafce więcej identycznych naczyń, aby zawsze móc postawić na stole przynajmniej 6 takich samych.

Te fajne i tanie szklanki kupisz za grosze w Action

Aktualna oferta Action obejmuje wysokie szklanki w cenie 1,58 zł za sztukę. Sprzedawane są w kompletach po 6 sztuk za 9,49 zł. Każda z nich ma pojemność 270 ml, cienkie denko i kształt dość smukłego walca. Szkło jest bezbarwne i idealnie przezroczyste. Nadają się do ciepłych i zimnych napojów - gazowanych, soków, drinków i koktajli owocowych. Ich zaletą jest to, że mieszczą więcej płynu, więc nie trzeba gości co chwilę obskakiwać i dolewać im kolejnej porcji.

fot. Wysokie szklanki do napojów/ materiały prasowe Action

Nieco mniejsze są szklanki do wody – ich pojemność wynosi 210 ml. Wykonane są z przezroczystego bezbarwnego szkła, ale mają dekoracyjne poziome prążki. Woda wygląda w nich wyjątkowo apetycznie, zwłaszcza gazowana z cytryną. Cena za sztukę to jedynie 1,66 zł, a za komplet – 9,95 zł. Można je myć w zmywarce, ale żeby nie straciły blasku, pamiętaj uzupełnić w zmywarce płyn nabłyszczający.

fot. Niższe szklanki do wody/ materiały prasowe Action

Niezależnie od tego, które szklanki wybierzesz, pamiętaj, że nawet najprostsze w kształcie naczynie do napojów szybko może zyskać atrakcyjniejszy wygląd. Zwilż brzeg szklanki sokiem z cytryny lub grejpfruta i przyciśnij do cukru wysypanego na talerzu. Powstanie „oszroniony” brzeg, który każdemu napojowi, nawet zwykłej wodzie z plasterkiem cytryny, nada szalenie apetyczny wygląd, a naczynie zyska szlachetniejszy wygląd.

Atrakcyjna oferta szklanek z Pepco

Jeżeli nie masz w okolicy sklepu Action, możesz udać się do Pepco, w którym także znajdziesz wysokie i niższe szklanki do ciepłych i zimnych napojów. Wysokie szklanki mają pojemność aż 520 ml, a te niższe – 340 ml. Są więc jeszcze bardziej pojemne od tych z Action. Mają też wyraźnie ciekawszy kształt – są w dolnej części nieco szersze i mają przyjemną dla oka linię - zwężają się ku górze. Nie są jednak na tyle wąskie w górnej części, aby ich mycie nastręczało problemów.

fot. Wyższe szklanki do drinków/ materiały prasowe Pepco

Ponieważ szklanki w obu pojemnościach są w tym samym kształcie, razem tworzą spójny komplet mniejszych i większych szklanek, który niewątpliwie będzie ładnie prezentował się na stole. A przy okazji goście będą mogli sami zdecydować, czy wolą mniejsze, czy większe porcje napojów.

fot. Niższe szklanki do napojów/ materiały prasowe Pepco

Szklanki w obu rozmiarach sprzedawane są po 4 sztuki. Komplet wyższych kosztuje 15 zł (3,75 zł za sztukę), a niższych – 12 zł (3 zł za sztukę). Jeśli więc lubisz mieć w kuchni, na stole i w ręce ładne naczynia na napoje, zainteresuj się tą ofertą.

50% taniej szklanki do capuccino w Kik

Jesli jesteś amatorka kawy capuccino, z pewnością ucieszy cię wiadomość, że teraz Kik obniżył cenę na szklanki do tego właśnie napoju. Za komplet 2 sztuk zapłacisz teraz 20 zł zamiast 40 zł.

Każda szklanka ma pojemność 250 ml i podwójne ścianki, co sprawia, że kawa wygląda w nim obłędnie. To też izolacja termiczna, dzięki której napój nie stygnie za szybko. Szkło, z którego wykonano te naczynia, pozwala wlewać w nie gorące i zimne napoje, a nawet podawać lody. Jest też bezpieczne do mycia w zmywarce. Kształt szklanek sprawia, że bardzo przyjemnie wypełniają dłoń.