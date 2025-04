Kolekcja świątecznych świec - Home & You

Marka Home & You jak co roku przygotowała kolekcje świąteczne w kilku stylistykach. Nas zachwyciły świece z kolekcji tradycyjnej - świece w typowo bożonarodzeniowej kolorystyce nawiązujące do tradycyjnych świątecznych motywów: choinki, gwiazdy betlejemskiej i prezentów. Ceny świec: od 7,50 do 45 zł.

Kolekcja świątecznych świec - Duka

W kolekcji Duki natomiast znajdziemy świece w typowym prostym, skandynawskim stylu. Na uwagę zasługują świece w brzozowej korze, elektryczne t-lighty oraz walcowa świeca ledowa. Ceny świec: od 9,90 do 49,90 zł.

Kolekcja świątecznych świec - Ikea

W tym roku Ikea, tak jak w poprzednich latach, stawia na tradycyjne świece walcowe i świece zapachowe w szkle ozdobione motywami świątecznymi. Ceny świec: od 7,99 do 9,99 zł.

Kolekcja świątecznych świec - Tchibo

Elektryczne t-lighty znajdziecie także w świątecznej kolekcji Tchibo. W kolekcji tej nie mogło też zabraknąć świec ozdobionych ziarnami kawy. Na uwagę także zasługuje pomysłowy kalendarz adwentowy. Ceny świec: od 29,95 do 39,95 zł.

Kolekcja świątecznych świec - Zara Home

Duże świece w kształcie szyszek to znak rozpoznawczy tegorocznej świątecznej kolekcji Zara Home. Ceny świec: od 69,90 do 159 zł.

