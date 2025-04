Dekoracja domu na Boże Narodzenie nie kończy się na ubraniu choinki. Święta to czas rodzinnych spotkań w uroczystej atmosferze, dlatego warto zadbać o ich odpowiednią oprawę.

Dzisiaj ten wybór wydaje się oczywisty, ale jeszcze kilkanaście lat temu w wielu domach „podziwialiśmy” zielone drzewka z plastiku, obwieszone bombkami, cukierkami, oplecione sznurami choinkowych lampek.

Wówczas wiele osób twierdziło, że to plastik jest eko, bo to wybór na wiele lat, a żywa choinka wycięta w lesie po kilku tygodniach i tak wyląduje na śmietniku.

Jest w tym trochę prawdy, jednak produkcja sztucznych drzewek bynajmniej nie należy do proekologicznych rozwiązań, za to żywą choinkę możesz kupić także w donicy, a na wiosnę przesadzić do ogródka. Jeśli go nie masz, z pomocą portali społecznościowych z łatwością znajdziesz chętnego nabywcę.

Pomimo ogromnego zainteresowania pachnącym igliwiem żywym drzewkiem, ostatnio modną dekoracją mieszkania lub wejścia do domu są choinki na pniu. Możesz kupić taką, która wymaga udekorowania lub już z ozdobami.

Wybierając ozdoby na choinkę kieruj się własnym gustem (i domowników!), to, co jest modne w tym roku, w kolejnym może być już pasee. Kupując bombki, lampki czy łańcuchy zwracaj uwagę na materiały, z jakich są wykonane.

Jeśli w domu są małe dzieci, nie wieszaj na drzewku bombek, których potłuczenie sprawi, że twój świąteczny nastrój pryśnie.

w jednym kolorze lub połączenie dwóch, np. bieli ze złotem,

lub połączenie dwóch, np. bieli ze złotem, w stylu eko : ozdoby wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, słoma, wiklina, papier, szyszki,

: ozdoby wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, słoma, wiklina, papier, szyszki, w stylu glamour : postaw na błysk! Staraj się jednak nie przesadzić i nie mieszać więcej niż 3 kolorów,

: postaw na błysk! Staraj się jednak nie przesadzić i nie mieszać więcej niż 3 kolorów, minimalistycznie: wystarczy łańcuch lampek o ciepłej lub zimnej barwie światła, które zaakcentują zieleń drzewka.

Warto pokusić się także o samodzielnie robione ozdoby choinkowe. Do wspólnej zabawy zaproś dzieci - pamiętaj, że nie muszą wyjść perfekcyjnie, ważne, żeby były wasze.

Choinka w stylu glamour

Błyszczące elementy w kolorze złota lub srebra, akcent postawiony na biel, kokardy, szkło, łańcuchy świetlne, a także czerń - to jest modne! Pamiętaj jednak, że nie w każdym wnętrzu sprawdzi się ten styl.

Choinka daje nam niesamowite możliwości aranżacyjne. To źródło wielu kreatywnych pomysłów na piękną dekorację mieszkania na Boże Narodzenie. Moment ubierania choinki jest szczególną chwilą - sprawia radość zarówno dużym jak i małym. Dzieciom zwiastuje przyjście Św. Mikołaja, a rodzicom przypomina o latach beztroskiego dzieciństwa.

Pamiętaj, że strojąc choinkę dobrze jest zachować umiar i dopasować jej kolorystykę do wnętrza mieszkania.

Choinka w skandynawskim wnętrzu

Nie musi być tradycyjna ani... prawdziwa. Jeśli masz mały metraż, nie kupuj wielkiej choinki, obok której nie dasz rady przejść. Zdecyduj się na drzewko "zastępcze", np. odpowiednio ułożony na ścianie sznur lampek.

fot. Adobe stock

Choinka w czerwieni

Czerwień, zwłaszcza w połączeniu ze złotem, prezentuje się elegancko i nie wychodzi z mody! To w końcu kolor czapki świętego Mikołaja, który przewija się także w kolorystyce świątecznych swetrów, które choć nieco obciachowe, chętnie kupujemy w prezencie ;)

fot. Adobe stock

Czerwień, to niezwykle głęboki i intensywny kolor. Możemy postawić jedynie na piękne czerwone kokardy, bombki, aby nadać jednolitą kolorystykę lub odrobinę zaszaleć i zakupić choinkę z czerwonego igliwia. To bardzo odważne rozwiązanie dla osób, które lubią wyzwania i mocny akcent. Jeśli wolimy coś bardziej pastelowego, wybierzmy delikatny róż lub stonowaną czerwień.

W Święta przywiązujemy większą wagę do dekoracji stołu niż podczas innych rodzinnych uroczystości. Zanim zabierzesz się za aranżację wigilijnego stołu, pomyśl, jaki chcesz osiągnąć efekt.

fot. Adobe stock

Jeżeli chcesz, aby w Boże Narodzenie panował w domu podniosły nastrój, zdecyduj się na głębokie, stonowane kolory i dodatki z wyższej półki.

Jeżeli natomiast chcesz stworzyć ciepłą, domową atmosferę, wybierz intensywne kolory (np. czerwień) i postaw na uniwersalne lub humorystyczne dodatki.

Świąteczny stół możesz udekorować na wiele sposobów. Czasami wystarczy naprawdę niewiele tanich dodatków (świece, gałązki, serwetki), aby wigilia przebiegała w wyjątkowej i niezwykłej atmosferze. Nie zapomnij też o zastawie.

Drzwiom wejściowym i ich otoczeniu, a także ogrodowi, również warto nadać świąteczny charakter. Możesz zdecydować się na powieszenie świecącej girlandy nad wejściem, ozdobienie balkonu czy też ustawienie lampionów na świece.

Bez względu na to, czy w tym roku święta będą białe czy nie, warto postawić na kilka bożonarodzeniowych akcentów. Taką aranżację warto zacząć już od progu drzwi. Możesz przyozdobić je samodzielnie wykonanym wieńcem, lub tym kupionym w sklepie.

fot. Adobe stock

Niezwykły efekt dają dekoracje świetlne. Zarówno w stacjonarnych, jak i w internetowych sklepach dostaniesz ozdoby w postaci girland, sopli czy węży, nie tylko znane od lat łańcuchy małych, kolorowych lampek.

W sprzedaży są dostępne np. węże świetlne (po zastosowaniu sterownika można tworzyć ciekawe efekty świetlne - falowanie, migotanie i przygasanie) czy łańcuchy z diodami LED.

Kurtyny świetlne do rozwieszenia na elewacji oraz nitki świetlne, których światło zlewa się w jedną ciągłą smugę to doskonałe rozwiązanie do oplatania gałęzi drzew i dekorowania okien. Można również kupić świecące gwiazdy, choinki oraz inne świąteczne motywy, a nawet projektor laserowy.

