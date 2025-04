Jeśli w Twoim domu będzie ciepło i przytulnie, stworzenie świątecznej atmosfery nie będzie trudnym zadaniem. Odpowiednio dobrane i przemyślane dodatki w mig nadadzą wnętrzu bożonarodzeniowy charakter. A dzięki temu, że w naszych domach płynie prąd, możemy skorzystać z wielu przydatnych wynalazków. Poznaj 5 pomysłów na odświętne przystrojenie domu.

1. Światełka na choince

Trudno wyobrazić sobie świąteczny dom bez choinki. W dawnych czasach trzeba się było sporo natrudzić, aby ładnie przystroić drzewko. Najczęściej wykorzystywało się do tego celu zwykłe świeczki, od których choinka bardzo często się zapalała. Na całe szczęście dzisiaj mamy w domu prąd, co zdecydowanie ułatwia zadanie. Jednak ozdobienie choinki tak, aby wyglądała ładnie i kolorowo, ale nie tandetnie, wcale nie jest proste. Jak to zrobić? Wybierz bombki w tej samej tonacji kolorystycznej, a jedynym barwnym akcentem niech będą się światełka. Aby ożywić całą dekorację, możesz wybrać takie, które pulsują lub zmieniają kolor.

Kolorowe światełka możesz wykorzystać do ozdoby domu także... po Świętach. Wystarczy, że powiesisz je nad oknem. To prosty sposób na ożywienie wnętrza i na nadanie mu nietuzinkowego charakteru. Taka dekoracja ociepli twój pokój, gdy na zewnątrz będzie zimno i deszczowo.

2. Kominek elektryczny

Jest coś magicznego, gdy w domowym palenisku wesoło tańczą płomyki. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na luksus posiadania prawdziwego kominka. I tutaj z pomocą znów przychodzą współczesne wynalazki zasilane prądem. Warto zatem zaopatrzyć się w... przenośny kominek elektryczny. Takie urządzenie nie tylko sprawi, że w domu od razu zrobi się przytulniej, ale też dodatkowo dogrzeje chłodne pomieszczenie.

3. Dekoracje na stole

Z okazji Bożego Narodzenia warto sięgnąć po zastawę stołową, której nie używasz na co dzień. Możesz tutaj zaszaleć z kolorystyką nieco bardziej, niż w pozostałe dni. Idealnie będzie, gdy dekoracja stołu będzie współgrać z kolorystyką bombek ozdabiających choinkę. Postaw na obrus w jednolitym kolorze i kontrastującą z nim barwę naczyń.

Pamiętaj, że na białym tle najlepiej prezentuje się kolor zielony, czerwony i srebrny. Zielony dobrze wygląda w zestawieniu ze złotem i czerwienią. Z kolei czerwień doskonale dopełni srebro i butelkowa zieleń.

4. Ozdób dom

Nie zapominaj o zewnętrznej elewacji. I tutaj znów z pomocą przychodzi energia elektryczna dostarczana do naszych gospodarstw domowych. Jeśli mieszkasz w domku, zachęcamy do dekoracji budynku również z zewnątrz.

Na drzwiach powieś stroik zrobiony z gałązki świerku. Kolorowe światełka rozwieszone w ogrodzie i na domu doskonale uzupełnią świąteczny wystrój wnętrza, już od progu wprawiając wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu, ozdób okna. Rozwieś choinkowe lampki, a na szybach namaluj zmywalnym sprayem świąteczne gwiazdki. Łatwiej będzie Ci to zrobić, gdy wykorzystasz gotowy szablon.

A jeśli lubisz wyzwania, weź udział w konkursie przygotowanym przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Ozdób wirtualnie swój dom, korzystając ze specjalnej aplikacji. Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany! Więcej informacji znajdziesz na robimyprad.pl

5. Liczą się szczegóły

Nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez określonych aromatów i dźwięków. Czy wiesz, że już 1 kWh (kilowatogodzina) energii elektrycznej może wprawić Cię w świąteczny nastrój? Tyle bowiem energii wystarczy, aby słuchać kolęd za pomocą odtwarzacza CD przez... 40 godzin.* Takie detale również są ważne, abyś w pełni mogła poczuć magię Świąt. Niech zatem w całym domu pachnie korzennymi przyprawami, a z głośników płynie bożonarodzeniowa muzyka.