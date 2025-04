Surowe ściany we wnętrzu to często powracający trend. O tym, że warto o niego zadbać mówiliśmy już wiele razy, jednakże do prezentacji tego co za chwilę zobaczycie zachęciła nas nie tylko innowacyjność, ale również nie wielka powierzchnia mieszkania. Ciekawy jest również sposób w jaki w niewielkiej kawalerce zadbano o część sypialną.

Nagie cegły znalazły swoje zastosowanie w kuchni. Posłużyły do zbudowania barku, pełniącego jednocześnie rolę rolę wyspy. W tak nie wielkim pomieszczeniu nie ma miejsca na wydzielanie osobnych pomieszczeń. Jedynym miejscem, gdzie udało się wyznaczyć przestrzeń jest sypialnia. Trudno jednak nazwać to osobnym pomieszczeniem ponieważ znajduje się tam tylko łóżko oddzielone kotarą od reszty.

Mały metraż

Mimo że przestrzeń do zagospodarowania liczy jedynie 42 metry mieszkanie sprawia wrażenie, jakby niczego w nim nie brakowało. Jest miejsce na kuchnię, salon, sypialnię i łazienkę. Mimo iż w salonie jest jasno, można doszukać się elementów skandynawskiego wzornictwa.

Kuchnia z muru

Podczas ostatniego remontu, pokój dzienny i kuchnia zostały zjednoczone, co przyczynia się do ogólnego poczucia przestrzeni. Rustykalny mur z cegły ma wiele cech. Działa nie tylko jako wyspa, ale i mocna dekoracja w jasnym pomieszczeniu.

Winyl na ścianie

Ściana dzieląca sypialnię i aneks kuchenny pokryta została winylową tapetą, która pasuje do ciemnej sofy i jednocześnie dodaje wnętrzu odrobinę pikanterii.

Dobrze zagospodarowane

Ze względu na to, że każdy fragment przestrzeni został tak dobrze zagospodarowany, odnosimy wrażenie zupełnego ładu. W nawiązaniu do wyspy z cegieł powstała powierzchnia, na której powieszono telewizor. Przestrzeń w przedpokoju porządkuje czarna szafa wnękowa, służąca nie tylko do przechowywania butów, ale także wszystkich drobiazgów.

Odrobina elegancji

W łazience zrezygnowano z wanny na korzyść prysznica. Dzięki temu udało się wygospodarować odrobinę miejsca. Brak brodzika nie jest tu bez znaczenia. Jak niejednokrotnie pisaliśmy, szklana kabina z odpływem nie narzuca granic, dzięki czemu łazienka wizualnie zyskuje kilkadziesiąt centymetrów.

fot. Freshome