Sufit podwieszany to bardzo popularne rozwiązanie. Po tym gdy pojawił się w tak wielu mieszkaniach, może nie prezentuje się teraz zbyt oryginalnie, ale daje pole do różnych aranżacji, a przede wszystkim do zabawy światłem. Można w nim umieścić oświetlenie LED, a także ukryć niedoskonałości konstrukcyjne pomieszczenia - zamaskować widoczne rury kanalizacyjne lub przewody wentylacyjne. Dzięki sufitowi podwieszanemu można również świetnie wyciszyć mieszkanie - dźwięki z góry będą znacznie stłumione.

Podwieszany sufit: inspiracje

Podwieszany sufit to idealna baza dla zamontowania oświetlenia punktowego albo taśmy z oświetleniem LED. Ściana z kamienia świetnie prezentuje się w tym zestawieniu.

Czarna wnęka prezentuje się bardzo interesująco i daje złudzenie głębi. Warto czasem zrezygnować z bezpiecznych kolorów!

Nad kuchenną wyspą takie rozwiązanie prezentuje się niezwykle efektownie. Niewiele osób wie, że podwieszany sufit można nawet... wytapetować!

Ważne uwagi dotyczące sufitów podwieszanych

Do mocowania sufitu podwieszanego nie należy stosować elementów, które zawierają w sobie plastik. Podczas ewentualnego pożaru szybko się stopią, a wtedy sufit błyskawicznie się zawali.

Sufit podwieszany to rozwiązanie, które sprawdzi się w wysokich pomieszczeniach. Muszą mieć one co najmniej 2,8 m.

W łazience lub kuchni do wykonania sufitu należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe, która mają wysoką odporność na wilgoć. Są one zaznaczone symbolem H2.

Pomimo że sufit podwieszany świetnie maskuje wszelkiego rodzaju instalacje, nie można go używać do ukrycia rur instalacji gazowej. Jest to bardzo niebezpieczne - w przypadku awarii, gaz zacznie ulatniać się do zamkniętej przestrzeni, co grozi natychmiastowym wybuchem.

Jeśli pomieszczenie jest ciasne, montaż sufitu podwieszanego na całej przestrzeni dodatkowo ją pomniejszy. Warto wtedy zaaranżować go tylko na małej części.

