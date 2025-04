Podczas gdy my z ekologicznym stylem życia dopiero się oswajamy, to dla ludzi Północy Europy jest to coś naturalnego. Dotyczy wszystkich sfer życia, a więc także wnętrz. Nic więc dziwnego, że w skandynawskich mieszkaniach dominują naturalne materiały.

Pierwsze skrzypce grają drewniane meble i dodatki, zazwyczaj z rodzimych gatunków drzew. Towarzyszą im bawełniane, lniane i wełniane tkaniny, szkło i kamień. Najważniejszym kolorem jest biel. Gdy za oknem brakuje słońca, takie wnętrze wydaje się bowiem jaśniejsze.

Jak urządzić mieszkanie w stylu skandynawskim?

W kuchni wszystko pod ręką. Praktyczne panie domu w Skandynawii chętnie stawiają najczęściej używane sypkie produkty na odkrytych półkach. Również kubki, sitka, durszlaki bywają trzymane na zewnątrz, na półkach lub na relingach, czyli metalowych rurkach z haczykami. Tak urządzona kuchnia jest bardziej funkcjonalna, nie sterylna i ładna, bo praktyczne przedmioty też przecież mogą być ozdobą.

W sypialni biało i rustykalnie. Jeśli masz miejsce w sypialni, postaraj się o rustykalne biurko i krzesło. Pomaluj je na biało, ustaw lusterko, lampę, rozłóż bibeloty. Obok ładnie będzie wyglądała przeszklona biała witryna na pościel i książki.

Szafa za kotarą. Osobna garderoba nie jest w Skandynawii luksusem. Znajdujące się w niej szafy niekoniecznie muszą mieć drzwi. Oszczędni Skandynawowie często zasłaniają półki i wieszaki zasłonami. Na półkach lubią stawiać wiklinowe lub rattanowe koszyki na małe sztuki garderoby, bo są bardzo praktyczne.

Moc światła . W stylu skandynawskim lampy są niezwykle ważne, ponieważ rekompensują niedobór słońca. Nad stołem w jadalni często wiesza się kilka lamp z prostymi blaszanymi kloszami na długich kablach. Na komodach i małych stolikach warto ustawić dużo prostych świec na drewnianych tacach lub w szklanych lampionach.

Możesz dodać błękit. Jeśli zdecydujesz się na białą podłogę, biały sufit, drzwi i część białych mebli, to ściany możesz pomalować na chłodny błękit. Kwiecisty fotel i kanapa w pasy sprawią, że pokój nabierze rumieńców. Okna bez firanek Okna są często ozdobione tylko krótkim lambrekinem lub zupełnie bez dekoracji, aby wpadało przez nie do wnętrza dużo słońca.

Ceniona prostota . Wybierz takie sprzęty i dodatki, które mają proste formy, bez zbędnych ozdób. Poduchy umilają wypoczynek Na prostych sofach ubranych w jasną bawełniana lub lnianą tapicerkę połóż sporo poduszek. One mają prawo być kolorowe, aby nie było zbyt monotonnie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

