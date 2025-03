Pokój czy kuchnia w stylu rustykalnym to wnętrza bezpretensjonalne, wyposażone w sprzęty i meble o prostej, trochę surowej formie, przypominające dawne meble z wiejskich domów. Meble powinny być z drewna, mogą mieć elementy "od kowala" czyli z kutego metalu. Wśród dodatków króluje gruba ceramika – gliniane dzbany, misy, doniczki na kwiaty, plecione koszyki. Wśród tkanin – kreton, len. Mile widziane są też ludowe wzory. Rustykalny styl może być w całości odwzorowaniem wiejskiego domu lub łączyć tradycję z nowoczesnością.

Spis treści:

Styl rustykalny to sposób aranżacji wnętrz, który czerpie inspiracje z wiejskiego życia, naturalnych materiałów i tradycyjnych technik rzemieślniczych. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalność, tradycję i przytulność. Co go wyróżnia?

Styl rustykalny w domu: naturalne materiały

Styl rustykalny stawia na naturalne materiały, takie jak drewno, kamień, ceramika i len. Drewno, szczególnie surowe lub postarzone, jest wszechobecne i może być używane na podłogach, ścianach, sufitach, meblach oraz dodatkach. Kamień, często w formie nieobrobionej, jest popularny w wykończeniu kominków, podłóg czy ścian.

Styl rustykalny: ciepłe, stonowane kolory

Kolorystyka w rustykalnych wnętrzach jest inspirowana naturą. Dominują ciepłe, ziemiste odcienie brązów, beży, zieleni oraz neutralne barwy, które tworzą przytulną atmosferę. Jasne, pastelowe kolory są również często używane, aby nadać wnętrzom świeżości i lekkości.

Prostota i funkcjonalność w rustykalnym domu

Wnętrza w stylu rustykalnym są proste i funkcjonalne, bez zbędnych ozdobników. Meble są solidne i praktyczne, często wykonane z masywnego drewna, z widocznymi śladami użytkowania lub celowo postarzone. Ważna jest ich użyteczność i wygoda, co wpisuje się w wiejski styl życia.

Styl rustykalny to rękodzieło i detale

Styl rustykalny docenia również rękodzieło i unikalne, ręcznie wykonane przedmioty. Tkaniny, takie jak koronki, hafty, plecionki czy szydełkowe serwetki, dodają wnętrzom uroku i ciepła. Detale, takie jak drewniane rzeźby, wiklinowe kosze, suszone kwiaty czy metalowe dodatki, podkreślają tradycyjny charakter stylu​. Świetnie sprawdzają się także makramy w formie dekoracji na ścianę lub podwieszanej donicy.

fot. Styl rustykalny w domu/Adobe Stock, photosbysabkapl

W prawdziwej wiejskiej kuchni było palenisko z fajerkami, kaflowy piec, kredens na naczynia i duży, drewniany stół. Garnki, durszlaki, sitka często wisiały na haczykach wokół tego paleniska. Pachniało chlebem (bo był też piec do pieczenia chleba), a od święta szarlotką i drożdżowym plackiem. A jak nadać rustykalne cechy kuchni w środku miasta?

Przede wszystkim postaw na szafki z drzwiczkami w klasycznym stylu wiejskich kredensów. Wybierz charakterystyczne cechy, takie jak dekoracyjne frezy na meblach oraz tradycyjne gałki przy szafkach.

Obecnie tego typu meble możesz znaleźć w ofercie wielu sklepów meblowych, ale kopalnią skarbów są portale sprzedażowe, gdzie możesz znaleźć piękne, używane meble.

Rustykalny styl to także dekoracje. Powieś np. odkrytą półkę na ścianie i zaprezentuj na niej gliniane dzbanki z kiermaszu sztuki ludowej czy ceramiczne talerze.

Na podłodze najlepszy będzie gres w kolorach ziemi, imitujący kamienne klepisko lub płytki imitujące drewnianą podłogę. Odmianą kuchni rustykalnej będzie kuchnia w stylu skandynawskim.

Salon w stylu rustykalnym albo, jak kto woli, pokój dzienny, podobnie jak sypialnia mogą przypominać wnętrza z wiejskich chat lub z dawnych polskich dworków, które przecież też były wiejskie. Tyle że bogatsze od wiejskich chat.

W rustykalnych pokojach dominują białe ściany, które tworzą kontrast z drewnianymi meblami. Ważne jest, aby drewno wyglądało naturalnie, a nawet było sztucznie postarzane. Sprawdzą się także wiklinowe fotele, duże kominki i plecione chodnik. Nie zapomnij również o dekoracjach, takich jak koronkowe firany, szydełkowe serwetki oraz ludowe desenie, które nadają wnętrzom swojskiego charakteru. Nowoczesne meble z palet mogą być za to ciekawym uzupełnieniem rustykalnego stylu, dodając mu świeżego twistu.

fot. Styl rustykalny w domu/Adobe Stock, Photographee.eu

Łazienka w stylu rustykalnym to przestrzeń pełna naturalnych materiałów. Drewniane meble i dodatki, idealnie komponują się z jasnymi płytkami, najlepiej imitującymi kamień. Charakterystyczny prysznic z zasłoną zamiast kabiny oraz retro armatura dodają łazience uroku dawnych czasów. To miejsce, które łączy funkcjonalność z estetyką natury.

Niezawodny patent to gładkie kafle na ścianach narażonych na wilgoć, a reszta ścian wykończona np. tynkiem strukturalnym. Świetnie sprawdzi się też szafka w stylu wiejskim, lustro w prostych drewnianych ramach i prosty, drewniany lub metalowy, wieszak. Jeśli masz miejsce, by na ścianie powiesić jakiś obrazek, może to być np. oprawiona w ramki wycinanka lub pejzaż w starym stylu.



