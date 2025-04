Styl rustykalny nawiązuje do stylistyki wiejskiej. Kojarzy się bardzo przytulnie - z wakacjami u babci lub pięknymi domkami w Prowansji. To duża ilość drewna, ciepłe kolory, naturalne tkaniny, natłok bibelotów i rękodzieła, wiklinowe przedmioty, malowane obrazy w stylu retro, a także drewniane podłogi. Co może służyć jako element dekoracyjny w rustykalnych wnętrzach? Oprócz wymienionych już obrazów, również staroświeckie figurki z porcelany, zegar z kukułką, suszone kwiaty, makatki, lampy naftowe lub stare żelazka.

Reklama

Kuchnia rustykalna

Jak uzyskać rustykalny efekt w kuchni? Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Posadź zioła. Możesz je również zawiesić w pęczkach - oczywiście w formie zasuszonej.

- oczywiście w formie zasuszonej. Drewno nie powinno wyglądać idealnie. Może być sztucznie postarzane lub nawet popękane. Z takiego drewna mogą być wykonane blaty i fronty mebli kuchennych, a także wszelkie akcesoria: deski do krojenia, pojemniki, itp.

Może być sztucznie postarzane lub nawet popękane. Z takiego drewna mogą być wykonane blaty i fronty mebli kuchennych, a także wszelkie akcesoria: deski do krojenia, pojemniki, itp. Inne dozwolone tworzywa to metal i tkaniny. Warto unikać plastiku jak ognia!

Jaskrawe, wyraziste kolory są również zakazane. Do rustykalnej kuchni świetnie nadają się za to pastele, beże i duża ilość bieli.

Chociaż współcześnie często wybieramy wypolerowane, błyszczące meble kuchenne, nie mogą się one znaleźć w sielskim wnętrzu. Błysk nie będzie tutaj pasować!

Styl retro: kuchnia w stylu retro i inne pomieszczenia

Łazienka rustykalne

Jak urządzić łazienkę w rustykalnym stylu?

Wybierz jasne płytki, szare lub te w kolorach ziemi. Bardzo modne są te, które imitują kamień.

Bardzo modne są te, które imitują kamień. Zdecyduj się na drewniane elementy - może np. szafki albo oprawa lustra?

Charakterystycznym elementem rustykalnej łazienki jest prysznic z zasłoną prysznicową - unikamy przecież plastiku!

- unikamy przecież plastiku! Wybierz baterie łazienkowe w stylu retro!

Meble łazienkowe powinny mieć staroświeckie uchwyty.

Pokoje w stylu rustykalnym

A jak przenieść wiejski styl do wnętrz innych pomieszczeń?

Ściany w rustykalnym pokoju powinny być białe, aby tworzyć ciekawy kontrast z drewnianymi meblami.

Świetnie zaprezentują się wiklinowe fotele, wyłożone wygodnymi poduszkami.

Zapomnij o miękkich dywanach! Styl rustykalny to plecione chodniki lub sztuczne skóry zwierząt.

Do salonu idealnie pasuje duży kominek, który powinien być jego centralnym punktem.

Najmodniejsze wzory to krata, ludowe desenie, a także kwiatowy print . Nie zapominajmy o koronkowych firanach i szydełkowych serwetkach jak z babcinego salonu.

. Nie zapominajmy o koronkowych firanach i szydełkowych serwetkach jak z babcinego salonu. Co ciekawe, do rustykalnego stylu świetnie pasują również nowoczesne meble z palet.

Reklama

Zobacz więcej na temat aranżacji wnętrz