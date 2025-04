Sypialnia w stylu loft jest surowa i ascetyczna, nieco ekstrawagancka. W jej aranżacji przeważają ciemne kolory a także dominuje szkło, metal i tworzywa sztuczne. Odważni decydują się nawet na wykończenia z... betonu - ściany często nie są nawet otynkowane.

Sypialnię w loftowym stylu warto ocieplić dodatkami - kilka poduszek w ulubionym kolorze, wazon ze świeżymi kwiatami, zielone rośliny w dużych donicach i zdjęcia oprawione w ramki szybko i tanio odmienią każde wnętrze i dodadzą mu przytulności.

Punktem centralnym każdej sypialni jest łóżko - to w stylu industrialnym może być metalowe (najlepiej czarne), drewniane (świetnie prezentuje się zarówno to z jasnego jak i ciemnego drewna) lub tapicerowane (welurowe łóżka to hit w urządzaniu wnętrz).

W tworzeniu sypialni w stylu loft możesz również wykorzystać europalety - meble z palet są tanie, praktyczne i możesz je zrobić sama w domu (koszt palety waha się od 25 do 50 zł).

Czego jeszcze nie może zabraknąć w sypialni w stylu loft? Nocnych szafek oraz metalowego regału, na którym wyeksponujesz ulubione bibeloty i książki.

Poza wiszącą lampą (najczęściej metalową, czarną lub białą) niezwykle ważne są pojedyncze punkty świetlne, najczęściej montowane po bokach łóżka.

Mogą to być kinkiety do powieszenia na ścianie, ale świetnie sprawdzają się również lampy stojące (tak jak w aranżacji na zdjęciu poniżej).

fot. Oświetlenie w sypialni loft/Adobe Stock, XtravaganT

Styl loft można również zaaranżować w małej sypialni. Zrezygnuj jednak wtedy z bardzo ciemnych kolorów, sięgnij za to po biele i beże.

Warto rozważyć również, czym (i czy w ogóle) zasłaniać okna. Grube zasłony zabierają sporo miejsca, w małych sypialniach w stylu industrialnym zdecydowanie lepiej sprawdzą się rolety.

Prezentujemy 4 najciekawsze aranżacje sypialni w industrialnym stylu. Zobacz, jak kolory wpływają na charakter wnętrza!

Z czarnymi ścianami i sufitem

Jeśli twoja sypialnia jest duża i odpowiednio doświetlona, możesz pokusić się o pomalowanie wszystkich ścian na czarno (w tym również sufitu). Najlepiej sprawdzi się farba o matowym lub satynowym połysku.

Przy gładkich ścianach warto pomyśleć o podłodze z fakturą lub widocznym wzorem, drewniany, dębowy parkiet to strzał w 10.

fot. Czarne ściany w sypialni loft/Adobe Stock, denisismagilov

Surowy beton w sypialni industrialnej

W aranżacji tej sypialni wykorzystano piękno naturalnych ścian. Ich fakturę podkreślono jedynie szarym odcieniem, który doskonale komponuje się z czernią. Jedynym akcentem kolorystycznym jest obraz wiszący nad łóżkiem.

Zamiast niego świetnie sprawdziłaby się również tapeta loftowa. Powinna być utrzymana w ciemnej kolorystyce z delikatnym wzorem imitującym beton lub cegłę.

fot. Surowy beton w sypialni loft/Adobe Stock, XtravaganT

Ze ścianą z cegły

Cegła to jeden z chętniej wykorzystywanych materiałów przy urządzaniu sypialni w stylu industrialnym. Może być naturalna (w rudym kolorze) lub pomalowana - w aranżacji poniżej pomalowana została na biało, dzięki czemu zachowany został loftowy charakter wnętrza, przy jednoczesnym rozświetleniu.

fot. Ceglana ściana w sypialni loft/Adobe Stock, onzon

Sypialnia loft w jasnych kolorach

Sypialnia w stylu loft wcale nie musi być ciemna. Poniższa aranżacja pokazuje, że świetnie sprawdzają się również biele, beże i jasne szarości.

W tej sypialni dopatrzeć się można również stylu boho, który doskonale równoważy całość. Wzorzysty dywan, poduszki w ciekawych poszewkach i narzuta w azteckie motywy ocieplają wnętrze.

Sypialnię industrialną warto wzbogacić również ozdobami - w tej znajdziesz całe mnóstwo szklanych, porcelanowych i glinianych wazonów.

fot. Jasna sypialnia loft/Adobe Stock, Christian Hillebrand

