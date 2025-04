Styl hampton - co to jest?

Hampton nawiązuje do stylu luksusowych nadmorskich willi. Nie musisz jednak mieszkać w willi nad morzem, żeby cieszyć się wystrojem w stylu hampton, bo nawet w mieszkaniu, w środku miasta możesz stworzyć niepowtarzalne wnętrze właśnie w tym stylu!

Reklama

Kwintesencja szyku dopełniona nutą wakacyjnej sielanki – tak w skrócie można opisać styl hampton. Kluczem do osiągnięcia możliwie jak najbardziej zbliżonego do oryginału efektu jest staranne dopasowanie poszczególnych elementów.

Podstawowe zasady urządzania wnętrza w stylu hampton

Absolutną koniecznością jest ograniczenie się do klasycznej, jasnej palety barw – szarości, beży, bieli, błękitów. Bardziej wyraziste kolory najlepiej wprowadzać pod postacią niewielkich niuansów, podtrzymujących nieco nonszalancki charakter całości. Ważne jest jednak, by nie przesadzić z fantazyjnymi dodatkami, gdyż styl hampton to przede wszystkim synonim niewymuszonej elegancji. Nie trzeba natomiast wcale stronić od zróżnicowanych wzorów. Wybór kilku nietuzinkowych deseni w podobnej kolorystyce nada aranżacji głębi, uwalniając wnętrze od jednobarwnej monotonii.

Dodatki w stylu hampton

Choć meble powinny charakteryzować się klasyczną i elegancką linią, ich surowy charakter przełamiemy łącząc ze sobą modele z różnych kolekcji. Tradycyjny zestaw wypoczynkowy w odcieniu śnieżnej bieli wzbogacą fotele o ekstrawaganckim, wzorzystym obiciu w stylu vintage. Natomiast wytworne wykończenia załagodzimy, decydując się na dodatki w stylu marynistycznym oraz świece i lampiony, będące źródłem ciepłego światła o zmroku.

– mówi Izabela Bożek z firmy Eurofirany

Jeśli nie możemy pozwolić sobie na posiadłość z bajecznym widokiem na piaszczystą plażę, doskonałym rozwiązaniem stanie się wykorzystanie obrazów przedstawiających nadmorski krajobraz. Strzałem w dziesiątkę są subtelne pejzaże, sporadycznie przełamane akcentem w intensywnym kolorze.

Jak w każdym wnętrzu mającym sprzyjać wypoczynkowi, także przy aranżacjach w stylu hampton, niezastąpionym detalem są miękkie poduszki, wzorzyste pledy oraz puszyste dywany.

Więcej inspiracji w stylu hampton