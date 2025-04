Do przygotowania stroika jesiennego potrzebujesz nie tylko ozdób, ale przede wszystkim stelaża. Może być to kawałek kartonu, gotowy "donut" ze styropianu albo stelaż zrobiony z ciasno ułożonych gałązek, słomy czy wikliny. Ozdoby najlepiej przyczepiać na kleju na gorąco, choć niektóre dla efektu możesz zawiesić na cienkiej, złotej nitce lub jutowym sznurku.

Spis treści:

Nie ma wątpliwości co do tego, że dekoracje z dyni to co roku jesienny hit wnętrzarski. Sprawdzają się nie tylko w domu, ale także w ogrodzie. Do zrobienia stroika wykorzystaj mocny stelaż, który utrzyma ciężar dyniek. Co do nich, wybierz te niewielkie, dekoracyjne odmiany - znajdziesz je w sezonie w niemal każdym większym markecie.

Możesz także postawić na lekkie, sztuczne dynie, które z kolei znajdziesz w sklepach z różnościami i materiałami do DIY (Tedi, Action, Kik, etc.). Dynie najlepiej przyklej przy pomocy kleju na gorąco, aby mieć pewność, że nie odpadną od stelaża. Jest to ważne szczególnie wtedy, jeśli chcesz przygotować jesienny stroik na drzwi, a nie ozdobę, która będzie leżała na płasko.

Świetnym pomysłem będzie też dodanie niewielkich światełek, które dodadzą niezwykle ciepłego klimatu w mieszkaniu.

fot. Stroiki jesienne z dynią/Adobe Stock, o1559kip

Chcąc przygotować stroik do postawienia na stole lub komodzie, dobrze jest przeznaczyć w środku miejsce na dekoracyjną zapachową świecę lub szklany świecznik. Będzie to wyglądało pięknie, a przy okazji będzie praktyczną ozdobą.

W takim przypadku musisz jednak przygotować stroik tak, aby odpalanie świeczki było bezpieczne. Nie porywaj się na bardzo mocno odstające ozdoby albo wybierz wysoki świecznik (sprawdzi się np. długi wazon w kształcie walca).

Stroik na stół będzie wyglądał pięknie, jeśli wykorzystasz do jego zrobienia gotowy stelaż z wikliny lub grubych gałązek. Możesz ozdobić go suszonymi liśćmi, sztucznymi owocami, a także brokatem czy złotymi światełkami. W roli stelażu świetnie sprawdzi się także średniej wielkości plaster drzewa.

fot. Jesienny stroik na stół ze świecą/Adobe Stock, Grecaud Paul

Jesień obfituje w barwne owoce, takie jak np. dzika róża czy jarzębina. Z nich także może powstać piękny stroik. Wykorzystaj świeże owoce albo wybierz wersję sztuczną czy też suszoną. Dzika róża doskonale komponuje się z przygaszonymi beżami, dlatego wybierz stelaż z gałązek bądź słomy, a w formie dodatków wykorzystaj suszone liście, kasztany, szyszki oraz żołędzie.

Tak przygotowany stroik będzie się doskonale prezentował zarówno na drzwiach czy oknie, jak i na płasko - na stole, komodzie czy nawet półce z książkami.

fot. Stroiki jesienne z owocami/Adobe Stock, Tetiana Soares

Nie ma jesieni bez świeżej lub suszonej jarzębiny! O tej porze roku to jeden z najlepszych materiałów na dekoracje do domu czy ogrodu. Możesz wykorzystać pojedyncze owoce albo całe gałązki, które przytwierdzisz do stelażu albo zawiesisz na cienkiej, ozdobnej nitce.

Do stroika możesz śmiało dodać suszone liście oraz szyszki, a także wykorzystać np. trawę pampasową, która będzie doskonałą, neutralną bazą.

fot. Jesienny stroik z jarzębiny/Adobe Stock, lily_rocha

Pięknie stroiki możesz śmiało wykorzystać nie tylko jako jesienną dekorację do domu, ale także użyć jako ozdobę nagrobka. Postaw go już na początku jesieni albo poczekaj do Wszystkich Świętych. Stroik powinien mieć miejsce na znicz, dzięki temu będzie kompletną dekoracją.

Najlepiej jeśli stroik przygotujesz ze sztucznych elementów lub takich, które nie zepsują się ani nie zniszczą z biegiem czasu. Stroiki na cmentarzach narażone są na silny wiatr, mróz oraz deszcz, dlatego powinny być bardziej wytrzymałe niż te, które przygotowujesz do mieszkania.

Wykorzystaj więc mocny i ciężki stelaż, sztuczne owoce jarzębiny, żurawiny i dzikiej róży, liście oraz takie dodatki, jak kasztany, żołędzie czy szyszki. Połącz wszystko w ciekawą kompozycję i dodaj znicz lub ozdobny lampion ze świecą LED. Tak przygotowany stroik będzie zdobił nagrobek przez wiele długich miesięcy.

fot. Stroik jesienny na cmentarz/Adobe Stock, Jenny Sturm

