Moja babcia zawsze robi ten stroik z gałązek brzozy, aby udekorować dom na wiosnę i Wielkanoc. Jak go szybko przygotować?

Stroik z gałązek brzozy to piękna wiosenne dekoracja domu, a jednocześnie bardzo łatwa do przygotowania. Gałązki bez problemu się wyginają i nie łamią, przez co możliwe jest wykonanie pięknego wianka. Ozdób go kolorowymi kwiatami (sztucznymi lub żywymi), drobnymi światełkami czy wstążkami. Udekoruj je na wiosnę lub Wielkanoc.