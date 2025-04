Jak zrobić najprostszy stroik wielkanocny na drewnie, który idealnie sprawdzi się zarówno w domu i ogrodzie, jak i jako dekoracja nagrobka? Wystarczy kawałek drewna, klej oraz dowolne dekoracje wielkanocne. Wykorzystaj motywy zajączków, baranków, a także pisanek. Nie zapomnij też o kolorowych kwiatach, zarówno tych świeżych, jak i sztucznych.

Przygotowanie pięknego i minimalistycznego stroika na drewnie jest bardzo proste. Przygotuj kawałek drewna - może to być prawdziwy plaster drzewa, bambusowa deska czy talerz na przekąski. Przygotuj także wybrane dodatki oraz klej - sprawdzi się najlepiej ten na ciepło. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie tradycyjnego stroika lub wieńca wielkanocnego z gałązek.

Świetnie sprawdzą się także elementy naturalne, takie jak kwiaty, gałązki i fragmenty iglaków, etc. Do drewnianej podstawy przyklej największe elementy, aby stworzyć piękną bazę. Następnie dodaj mniejsze elementy, figurki i kwiaty, a na koniec całość udekoruj wstążkami, lampkami, drobnymi pisankami. Tak przygotowany stroik zostaw do zastygnięcia kleju.

fot. Jak zrobić stroik wielkanocny na drewnie/Adobe Stock, diana_leliuk

Jeśli chcesz wykorzystać żywe wiosenne kwiaty do przygotowania stroika wielkanocnego, możesz zrobić to na dwa sposoby. Możesz wysadzić je do płytkiej doniczki, a następnie postawić na drewnianym stelażu i otulić tradycyjnym wieńcem albo udekorować w taki sposób, aby doniczka była jak najmniej widoczna.

Możesz także przygotować cięte kwiaty i umieścić je w wilgotnej gąbce florystycznej, którą następnie przełożysz do niewielkiego pudełeczka (aby wilgoć nie uszkodziła innych części stroika). Tak przygotowaną dekorację ozdób wedle uznania i postaw w wybranym miejscu. Stroik ze świeżych kwiatów będzie pięknie prezentował się jako dekoracja wielkanocnego stołu.

fot. Stroik wielkanocny na drewnie z kwiatami/Adobe Stock, nruedisueli

Pisanki są niewątpliwym symbolem wiosny i Wielkanocy, a zatem często występują jako główny motyw stroików i pozostałych dekoracji. Możesz sięgnąć po małe pisanki albo jedną większą, która będzie stanowiła centralną część całej ozdoby.

Świetnie w tej roli sprawdzi się duża pisanka ze styropianu, którą można dowolnie pomalować, ozdobić wypukłymi elementami albo wykleić techniką decoupage. Gotową dekorację umieść na podstawie z drewnianego plastra oraz zielonych gałązek, liści, etc. Świetnie sprawdzi się np. bukszpan oraz tuje.

fot. Stroik wielkanocny na drewnie/Pinterest

Pisanka będzie się dobrze prezentować w samym centrum drewnianego plastra albo przy jego krawędzi, otulona z dołu mniejszymi pisankami oraz innymi dekoracjami. Baw się kolorami i fakturami - sięgnij po puchate baranki i kurczaczki wielkanocne, figurki zajączków czy żywe bazie-kotki.

Nie ma Wielkanocy bez zajączków - w niektórych regionach Polski przynoszą one dzieciom prezenty w postaci słodyczy lub drobiazgów. Figurki z motywem królika wielkanocnego znajdziesz niemal w każdym sklepie w okresie świąt, a poza nim na pewno trafisz na nie w marketach z różnościami do domu (np. Tedi, Action, Pepco).

fot. Stroik wielkanocny na drewnie z zajączkiem/Pinterest

Wielkanocne zajączki lubią towarzystwo kwiatów oraz zielonych naturalnych ozdób (np. mchu). Dobrze będą komponować się z pastelowymi barwami, zarówno kiedy będą białe, jak i drewniane - to najpopularniejsze wersje króliczków.

Taki stroik wielkanocny możesz przygotować na plastrze drewna lub niewielkiej tacce - może być ona okrągła lub mieć nieregularny kształt.

Wielkanocny stroik w nowoczesnym wydaniu może mieć niestandardowy kształt lub wykorzystywać motywy, które nie kojarzą się od razu z Wielkanocą. Dobrym pomysłem będzie stworzenie go na wzór świątecznego koszyczka - w tym celu do całego stroika dodaj cienki stelaż i przymocuj go do drewnianej postawy.

fot. Stroik wielkanocny na drewnie/Pinterest

Tak przygotowany stelaż dowolnie udekoruj kwiatową girlandą, lampkami, wstążkami czy innymi dowolnymi elementami. Taki stroik najlepiej będzie prezentował się w subtelnej i minimalistycznej wersji, ale możesz dowolnie eksperymentować, bawić się kolorami i fakturami.

Jeśli chcesz przygotować piękną ozdobę świątecznego stołu, ale nie masz czasu lub ochoty bawić się w wykorzystywanie wielu elementów, możesz zrobić wersję ultra-minimalistyczną. Wystarczy, że weźmiesz drewniany plaster, deskę lub podstawkę, a następnie postawisz na niej wszystkie wybrane bibeloty, kwiaty, świeczki, etc.

Tak przygotowana ozdoba, choć nie przypomina stroika, będzie prezentować się pięknie na świątecznym stole.

fot. Stroik wielkanocny na drewnie/Adobe Stock, Юлия Клюева

