Stół w salonie może spełniać wiele funkcji: możemy przy nim jeść codzienne rodzinne posiłki, odrabiać z dziećmi lekcje, bawić się z nimi, pracować oraz przyjmować gości. Przy tak szerokim zastosowaniu tego mebla, nie dziwi, że jego wybór nie jest taki prosty. Jak wybrać najlepszy?

Reklama

Najważniejsza jest wielkość stołu do salonu

Przede wszystkim określ, jak duży ma być. Ile osób będzie przy nim siedziało na co dzień, a ile, gdy zaplanujesz rodzinny zlot. W sklepach znajdziesz szeroką ofertę mebli do salonu, a w tym stoły:

małe nierozkładane na 4-6 osób,

nierozkładane na 4-6 osób, średnie nierozkładane na 6-10 osób,

nierozkładane na 6-10 osób, duże rozkładane i nierozkładane powyżej 10 osób.

Do małych mieszkań najpraktyczniejszym wydaje się wybór stołu, który na co dzień jest kompaktowy, a w razie potrzeby można go poszerzyć o dodatkowe 6-10 miejsc. Nawet jeśli teraz myślisz, że nie będziesz nigdy gościć aż tylu gości naraz, szybko się przekonasz, że to się z czasem zmienia. Rodziny się powiększają, przyjaciołom rodzą się dzieci, przybywa znajomych, twoje dzieci nawiązują nowe przyjaźnie i pojawia się coraz więcej okoliczności do świętowania różnych okazji. Warto wtedy mieć w zanadrzu dodatkową jedną lub dwie nakładki poszerzające stół.

Jaki żyrandol będzie pasował do salonu? Podpowiadamy!

Inne ważne parametry mebla

Oglądając różne modele stołów do salonu w salonie meblowym, zwróć także uwagę na:

mechanizm rozkładnia – stół powinna bez wysiłku rozkładać i składać jedna osoba. Pozwalają na to nowoczesne mechanizmy i rozwiązania;

– stół powinna bez wysiłku rozkładać i składać jedna osoba. Pozwalają na to nowoczesne mechanizmy i rozwiązania; kształt stołu – do wyboru masz prostokątny lub okrągły. Ten drugi warto rozważyć, zwłaszcza gdy, mamy małe dzieci (zawsze to o 4 kanty mniej) lub gdy planujemy urządzić salon w stylu klasycznym;

– do wyboru masz prostokątny lub okrągły. Ten drugi warto rozważyć, zwłaszcza gdy, mamy małe dzieci (zawsze to o 4 kanty mniej) lub gdy planujemy urządzić salon w stylu klasycznym; ilość nóg – w ofercie są stoły na jednej lub 4 nogach;

– w ofercie są stoły na jednej lub 4 nogach; rodzaj materiałów , z których został wykonany – do wyboru masz: drewno, płyty drewnopodobne i szkło. Jeśli stół będzie w codziennym użytku lepiej wybrać te najlepsze materiały, posłuży nam wtedy przez wiele lat;

, z których został wykonany – do wyboru masz: drewno, płyty drewnopodobne i szkło. Jeśli stół będzie w codziennym użytku lepiej wybrać te najlepsze materiały, posłuży nam wtedy przez wiele lat; łatwość utrzymania w czystości – przed zakupem dowiedz się także, w jaki sposób usuwa się zabrudzenia z mebla. To ważne, zwłaszcza jeśli ma nam posłużyć także w roli stołu jadalnianego.

Reklama

Polecamy:

Jak wybrać idealną ławę do salonu?

Ten wnętrzarski trend opanował Instagrama!