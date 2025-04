Zaletą kącika jadalnego zaaranżowanego w kuchni jest łatwy dostęp do jedzenia. Jeśli kuchnia jest zamykana, to do innych pomieszczeń nie przedostają się zapachy potraw. Niektórzy bardzo nie lubią, gdy pozostawione na wierzchu ubrania pachną np. smażonymi kotletami.

Stół jest najważniejszy

Najważniejszym meblem w kąciku jadalnym jest oczywiście stół i krzesło. O rozmiarze stołu decyduje wielkość kuchni. Jedna osoba potrzebuje do komfortowego spożywania posiłku blatu o szerokości 60 cm i głębokości 30 cm. Gdy pomnożymy to przez liczbę domowników, otrzymamy optymalną długość stołu. Okrągłe stoły wymagają nieco większej powierzchni - dla dwóch osób sprawdzi się blat o średnicy 75 cm. Najwygodniejsza wysokość stołu powinna wynosić 72-74 cm. Przed wyborem mebla warto zwrócić uwagę czy wygodnie można przy nim usiąść i czy nogi stołu nie przeszkadzają w siadaniu.

Zamiast stołu – stolik do kuchni

W małej kuchni trzeba sobie inaczej radzić, bo pełnowymiarowy stół na pewno się w niej zmieści. Warto szukać nietypowych rozwiązań. Jednym z nich jest opuszczany blat umocowany do ściany. Na czas posiłku podnosimy go i opieramy na specjalnej podpórce. Po posiłku opuszczamy, by nie zajmował miejsca. To świetnie się sprawdza! Innym rozwiązaniem może być przedłużony blat, który pełni rolę stolika do kuchni. Najczęściej jest on przedłużeniem ciągu szafek. Zmieści się pod nim taboret.

Bardziej skomplikowanym, ale niezwykle praktycznym i ciekawym rozwiązaniem jest wysuwany blat, który z powodzeniem zastąpi stół. Trzeba jednak o nim pomyśleć już na etapie projektowania mebli do kuchni i zrobić na zamówienie. Jest to cały moduł z podpórką, który wsuwa się i wysuwa spod blatu roboczego.

Jeśli kuchnia jest naprawdę maleńka i trudno w niej wygospodarować jakiekolwiek wolne miejsce wówczas warto zagospodarować parapet. Można zamontować na nim szerszy, ale nieco cieńszy blat w kolorze szafek czy podłogi na którym zmieści się talerz i kubek z kawą. Śniadanie przy oknie z widokiem na miasto czy zieleń może być bardzo przyjemne.

