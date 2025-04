Fot. Fotolia

Jak i gdzie postawić stół?

Miejsce ustawiania stołu zależy od rozplanowania pomieszczeń w mieszkaniu lub domu. Od kilku lat trendem w aranżacji wnętrz jest jedno duże pomieszczenie łącze w sobie wiele funkcji: salonu, kuchni i jadalni. Dlatego stół do jadalni nie może przeszkadzać, tym bardziej jeśli często ma służyć w dni powszednie. Nie może być ani za mały, by goście nie tłoczyli się przy nim, ani za duży, by nie przeszkadzał domownikom. Ze wszystkich stron powinien być wygodny dostęp do niego, co ułatwi podawanie potraw, a gościom zapewni swobodę ruchów oraz wstawania od stołu. Optymalna odległość stołu od ścian powinna wynosić 80 cm, minimalna natomiast to 60 cm.

Jak duży powinien być stół?

Standardowa wysokość stołów jadalnianych, która zapewnia wygodę biesiadnikom to 74-76 cm. Natomiast wielkość blatu stołu dobiera się do liczby osób, które będą przy nim zasiadały. Przyjmuje się, że dla jednej osoby należy zarezerwować miejsce o długości 60 cm i szerokości 40 cm. Co więcej na środku stołu, należy zostawić wolny pas o szerokości 20 cm na ustawienie naczyń z potrawami. Zatem idealny stół powinien mieć szerokość co najmniej 100 cm.

Rozkładany stół - idealne rozwiązanie

Od kilku sezonów najchętniej kupowanymi stołami przez Polaków są te rozkładane. Dzięki dodatkowemu blatowi ich długość można dostosować do liczby domowników. Wybierając tego typu stół należy zwrócić uwagę na sposób rozkładania. Do najpopularniejszych należą te wysuwane spod głównego blatu, otwieranie podobnie jak książka (tzw. rozkładanie motylkowe) lub z dokładanym blatem w środku, często w innym kolorze, który jest dodatkowym elementem dekoracyjnym mebla.

Stół - jaki powinien mieć kształt?

Przy wyborze stołu warto przemyśleć także jego kształt. Tradycyjny prostokątny stół jest najbardziej komfortowy, ale też zajmuje najwięcej miejsca. Trzeba bowiem do powierzchni blatu doliczyć przestrzeń potrzebną na przemieszczenie się wokół stołu, a także miejsce dla krzeseł i zajmujących je biesiadników. W mieszkaniach o mniejszym metrażu lepiej sprawdza się stół okrągły lub owalny. Oba modele są pozbawione ostrych narożników, o które można się uderzyć lub zaczepić. Ich zaletą jest także to, że wszyscy domownicy mają lepszy ze sobą kontakt.

Jaki stół do małej kuchni?

Jeżeli dysponuje się naprawdę niewielką przestrzenią, okrągłe stoły nie będą dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie można ich dostawić do ściany. Lepiej sprawdzi się stół rozkładany montowany przy ścianie. Innym rozwiązaniem jest przedłużenie blatu z dostawianymi krzesłami barowymi, czyli tzw. hokerami. W ten sposób zyskuje się przestrzeń, a efekt końcowy będzie zachwycający. Blat może być przymocowany do ściany, a po przeciwnej stronie do szafek kuchennych, tworząc odrębne miejsce do spożywania posiłków lub stanowić kontynuację blatu i jego zakończenie. Jeżeli z kolei zabudowa kuchni pozwala na wykorzystanie środkowej części pomieszczenia, dobrym wyjściem jest stworzenie tzw. wysepki. Dzięki takiemu rozwiązaniu, stół jest ustawiony centralnie. Do tego typu rozwiązań idealnie sprawdzają się również krzesła barowe.

Stół - z czego powinien być wykonany?

Wykonanie stołu jest niezmiernie ważne i ma nie tylko aranżacyjne znaczenie, ale przede wszystkim walory użytkowe. By stół służył wiele lat, powinien być wykonany z litego drewna dębowego lub wysokiej jakości fornirów.

Wybór krzeseł do stołu

Kupując stół, nie należy zapomnieć o wygodnych krzesłach. Warto kupić komplet, tj. stół wraz z krzesłami polecanymi i sugerowanymi przez producenta. Dzięki temu meble będą dopasowane pod kątem wzornictwa i wymiarów (np. głębokością siedzisk czy wysokością oparć). Jeżeli natomiast kupuje się meble osobno, należy zwrócić uwagę na poziom blatu i siedzisk, tak, by swobodnie sięgać nogami do podłogi, a rękoma do blatu oraz by całe krzesło mieściło się pod stołem.

Jaki styl krzeseł?

Dla osób, które lubią bawić się stylami i chcą nadać indywidualny charakter swojej jadalni, polecamy połączenie krzeseł nowoczesnych z antykami. Po przeciwległych stronach stołu ustaw krzesła z tej samej kolekcji, a w pozostałych częściach z innej. Oryginalnym rozwiązaniem będzie również ustawienie po obu krańcach stołu foteli, które wprowadzą charakter do jadalni.

Dla osób ceniących sobie klasykę, idealnym wyborem będą krzesła drewniane. Wybierając ten typ krzeseł należy zwrócić uwagę na wyprofilowanie oparcia oraz siedziska. Warto również dodać do nich poduszkę na siedzisko, które zapewni wygodę i komfort. Klasycznym krzesłem drewnianym jest tzw. krzesło windsorskie, które charakteryzuje ażurowa konstrukcja oparcia złożona z różnej liczby prętów. Krzesła te złagodzą ostre krawędzie prostokątnego, czy kwadratowego stołu.

Natomiast do niemal każdego wnętrza pasują krzesła tapicerowane. Warto pamiętać, że jasne obicie szybciej się brudzi i wymaga częstszego odświeżania. Natomiast krzesła obite skórą lub eko- skórą znacznie łatwiej się czyści.

W niewielkich pomieszczeniach najlepiej sprawdzają się krzesła sztaplowane, czyli takie, które łatwo składać jedno w drugim. Dzięki temu ogranicza się powierzchnię ich przechowywania.