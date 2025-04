Marzy Ci się drzewko przyozdobione własnoręcznie zrobionymi bombkami? Możesz je przygotować na wiele ciekawych sposobów. Oto kilka pomysłów, które możesz wykorzystać do stworzenia oryginalnych bombek. Ozdoby z papieru, filcu i masy solnej wbrew pozorom wcale nie są trudne do wykonania, a mogą prezentować się ciekawiej od tych kupionych w sklepie. Poza tym to doskonały pretekst, aby kreatywnie spędzić popołudnie lub wieczór - samodzielnie lub razem z bliskimi.

Spis treści:

Nowoczesna trójwymiarowa bombka z papieru, która wygląda niczym designerski żyrandol, to doskonały pomysł na ozdobę choinkową. Najlepszy efekt uzyskasz, łącząc różne kolory np. pomarańcz i żółty, zielony i turkusowy, ale i w zestawieniach kontrastowych np. czerń i biel, pomarańcz i fiolet będzie prezentować się równie dobrze. Jeśli nie masz kolorowego papieru, możesz śmiało wykorzystać białe kartki. Tak przygotowane domowe bombki mimo to będą bardzo efektowne.

Do przygotowania bombki z papieru potrzebne będą:

kolorowy lub biały papier,

nożyczki,

sznurek,

taśma klejąca.

Jak zrobić trójwymiarową bombkę z papieru:

Z kolorowego papieru wytnij 12 takich samych szablonów w kształcie kwiatka i ponacinać tak, jak to widać na tym rysunku. Na środku pierwszego szablonu przeciągnij sznurek za pomocą igły, tak aby powstała pętelka. Zabezpiecz taśmą klejącą. Poszczególne kwiatki złóż ze sobą w taki sposób, aby każdy płatek łączył się z sąsiednim kwiatem. Najpierw złóż osobno połówki bombek, a później połącz je w całość.

Piękna, bardzo efektowna trójwymiarowa bombka będzie śliczną ozdobą zielonej choinki. Do przygotowania bombek możesz wykorzystać także inne szablony, dostępne w sieci.

fot. Domowe bombki z papieru/Adobe Stock, Olena Rudo

Tak przygotowana bombka to prosta, ale niezwykle urocza świąteczna ozdoba. Każdy z członków rodziny może przygotować swoją własną listę świątecznych życzeń, którą zawiesicie później na choince. Ta ozdoba ma dodatkowy atut, dzięki niej możesz poznać marzenia najbliższych, bo sami podsuną pomysł na podarunek.

Do przygotowania listu do Mikołaja w bombce potrzebne będą:

plastikowe bombki do samodzielnego ozdobienia (dostępne w sklepach typu TEDI)

czerwona wstążka,

brokat, cekiny, sztuczny śnieg, etc.

klej,

biały papier,

ołówek,

czarny cienkopis lub flamaster.

Jak zrobić tę ozdobę:

Najpierw napisz list do świętego Mikołaja. Możesz najpierw zrobić to ołówkiem, a dopiero potem poprawić flamastrem lub pisakiem. Pamiętaj, aby kartka nie była zbyt duża. Może być długa, ale nie bardzo szeroka. Plastikową bombkę wypełnij w środku dowolnymi ozdobami. Może to być brokat, cekiny, a także wata czy sztuczny śnieg. Tutaj nic nie podpowiadam - masz pełną dowolność! Do środka włóż zwinięty w rulon list (możesz dodatkowo związać go kolorową nitką). Do wierzchu bombki przyklej wstążkę. Tak przygotowaną ozdobę możesz powiesić na choince.

fot. Bombka z ozdobami w środku/Pinterest

Bombki DIY możesz przygotować także ze styropianowych kul. Kupisz je w każdym sklepie plastycznym i z dekoracjami, a także w sieci. Taką bazę możesz w zasadzie dowolnie udekorować, pomalować albo wykleić. Możesz np. przygotować domową bombkę z koronkowym wzorem.

Do przygotowania styropianowej kuli śnieżnej potrzebne będą:

kule ze styropianu,

biała i czarna farba,

kawałek koronki lub obrusu,

gąbka do manicure, naczyń lub stylizacji paznokci (najlepiej już starą lub taką, której nie szkoda zużyć na malowanie),

klej,

wstążka lub sznurek.

Jak przygotować taką bombkę:

Kulę styropianową pomaluj na biało Z obrusu lub koronki wytnij wybrane kształty, a następnie przyklej je do styropianowej kuli. Kiedy klej dobrze wyschnie, przy pomocy gąbki pomaluj wybrane elementy koronki na czarno. Do gotowej bombki DIY przyklej wstążkę lub sznurek i zawieś na choince.

fot. Białe bombki na choinkę ze styropianu/Pinterest

Jak ozdobić bombki styropianowe? Pomysł z wykorzystaniem bibuły

Bardzo prostą, a jednocześnie efektowną wersją bombki choinkowej DIY jest przygotowanie jej ze sznurka i balonu. Wystarczą tylko 3 elementy, aby stworzyć piękną ozdobę. Taka bombka idealnie sprawdzi się we wnętrzu skandynawskim, naturalnym oraz boho.

Do przygotowania ozdoby potrzebujesz jedynie balona, kleju i sznurka. Balon nadmuchaj, aby uzyskał interesująca cię wielkość. Następnie dobrze go zwiąż i owiń zamoczonym obficie w kleju sznurkiem.

fot. Bombka DIY z balona i sznurka/Pinterest

Poczekaj, aż całość wyschnie, a kiedy klej dobrze zastygnie, delikatnie spuść z niego powietrze, jednocześnie lekko odrywając go od sznurka. Do tak przygotowanej bombki dodaj sznurek i powieś na choince.

Na podstawie artykułu Joanny Błażałek, opublikowanego pierwotnie 29.11.2016.

