Kiedy sam kolor ścian, nawet najbardziej oryginalny i idealnie skomponowany z aranżacją wnętrza, już nam nie wystarcza, warto wprowadzić do wnętrza efekty dekoracyjne. Połączenie koloru i niebanalnej faktury z pewnością da ciekawy rezultat.

Efekty ozdobne często nie są trudne do wykonania. Oto kilka podstawowych porad i wskazówek, jak interesująco ozdobić ściany.

Pamiętaj o umiarze!

Przy aranżowaniu ścian powinniśmy pamiętać, że najważniejszy jest umiar. Pamiętajmy, że efekt dekoracyjny jest dodatkiem i nie może zdominować wnętrza. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest udekorowanie pojedynczej ściany, słupów, filarów czy też wnęki, żeby wyraźnie podkreślić ich ozdobny charakter.

Umiar jest ważny szczególnie w małych pomieszczeniach oraz miejscach, gdzie ilość wpadających promieni słonecznych jest niewielka. Tutaj ściany powinny zostać utrzymane w chłodnej i jasnej tonacji kolorystycznej, aby uniknąć optycznego pomniejszenia i tak już niedużej przestrzeni. Najlepsze będą spokojne wzory lub delikatne poświaty połączone odcieniami pastelowymi.

Szersze pole działania dają duże pomieszczenia - tu możemy zdecydować się zarówno na ciemniejszy kolor, jak i na wykonanie wyrazistych wzorów. Podobnie jest w otwartych przestrzeniach, takich jak strych czy loft, które możemy podzielić symbolicznie kolorami oraz efektami dekoracyjnymi i z łatwością wydzielić dodatkowe pokoje i strefy - mówi Anna Łatoszyńska, manager marki Dekoral.

Jaką farbę wybrać?

Efekty dekoracyjne to rozwiązanie dedykowane typowo wnętrzom - do ich tworzenia wykorzystuje się powszechnie dostępne produkty przeznaczone do malowania wnętrz, w tym farby emulsyjne. Można je stosować na podłożach mineralnych: tynkach, płytach kartonowo-gipsowych lub betonie, a więc najczęściej stosowanych rozwiązaniach budowlanych we wnętrzach.

Gąbki, szpachelki i pędzle

W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać na ścianach, sięgnijmy po odpowiednie narzędzie malarskie. Gąbki i folie możemy wykorzystać do tworzenia przecierek lub imitacji tkanin, z kolei płaskie pędzle oraz szpachelki pomogą uzyskać geometryczne motywy. Obok nich pomocne mogą okazać się wałki ze specjalnymi wkładami do tworzenia efektów dekoracyjnych, okrągłe pędzle, pace, taśmy i szczotki malarskie.

W naszej galerii zobacz, jak osiągnąć pożądane efekty!

